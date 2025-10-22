Asamblea local de EH Bildu de Legazpi este jueves, con Juan Karlos Izagirre

C. L. LEGAZPI. Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:12 Comenta Compartir

EH Bildu celebrará una nueva asamblea local este jueves, a las 18.00 horas, en la casa de cultura. «Será la forma de dar inicio al nuevo curso político 2025-2026 y para ello contaremos con la participación de Juan Karlos Izagirre, portavoz de EH Bildu en Donostia, quien nos hablará de la situación política e informará de los principales retos de este año», enuncian desde la agrupación.

«Junto a ello, se darán a conocer los cambios organizativos que se han producido en EH Bildu de Legazpi durante los últimos meses y se pondrá en marcha la fase de elección de los responsables políticos locales», anuncian, haciendo un llamamiento a la participación en la asamblea.