«Este año tiramos la casa por la ventana con 'Pan con Chile'»

«Esta vez vamos a tirar la casa por la ventana con un concierto de alto nivel contratado con el Ayuntamiento de Legazpi, traemos a un grupo de Pamplona muy afamado en este mundo por sus grandes interpretaciones de boleros, habaneras, rancheras y son cubano de ahora y de siempre», anuncia la rondalla Alaitasuna sobre el concierto de 'Pan con Chile', que tendrá lugar este sábado, a las 19.00 horas, en el cine de Latxartegi, Las entradas se encuentran a la venta al precio de 5 euros y pueden adquirirse en el local que la rondalla Alaitasuna tiene en Plazaola (número 14, 2º piso) este miércoles y el viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Las restantes se pondrán a la venta en la ventanilla de Latxartegi antes del concierto. «¡No lo dejéis para última hora!» emplazan desde Alaitasuna.