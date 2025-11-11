Adiós a las chabolas de San Martín en seis semanas

C. L. LEGAZPI. Martes, 11 de noviembre 2025, 20:32 Comenta Compartir

A finales de 2023, el Ayuntamiento derribó la primera chabola de San Martín situada en terreno público como primer paso hacia la resolución de un problema que afectaba a la convivencia, la seguridad y la salubridad de la zona, y el pasado lunes comenzaron las obras de demolición del resto de ellas. «Un paso decisivo en la recuperación y renaturalización de este espacio periurbano de Legazpi», señala el alcalde, Eric Gálvez. «Desde que adquirimos el compromiso de poner fin a esta situación hemos trabajado en la identificación de la titularidad de los terrenos y en la planificación de una intervención integral. La duración estimada de la presente fase de derribo es de seis semanas», reseña el primer edil.

El objetivo del proyecto es transformar una zona actualmente degradada en un espacio natural, seguro y saludable, donde la ciudadanía pueda disfrutar de la naturaleza y mejorar su bienestar. «Las obras permitirán eliminar focos de contaminación y amianto, mejorar las condiciones de las personas y animales que transitan o viven en el lugar, y rehabilitar el camino escolar cercano, haciéndolo más seguro», explica el alcalde.

Añade que la actuación contempla la creación de nuevos espacios naturales y zonas de refugio climático, que contribuirán a mitigar los efectos del cambio climático y a mejorar la calidad ambiental de los barrios colindantes.

«Este es un paso importante para Legazpi. Durante años, la vaguada de San Martín ha sido una zona que generaba preocupación entre los vecinos. Hoy iniciamos una nueva etapa: recuperamos este entorno para devolverle su valor natural y social, y para garantizar que vuelva a ser un espacio seguro y saludable para todos», indica.

Proceso de participación

El regidor legazpiarra señala, a su vez, que el proyecto no se limita a demoler, sino que busca renaturalizar, cuidar y dar nueva vida a un espacio que forma parte del paisaje cotidiano de muchos legazpiarras. «Queremos que este proceso se construya de forma participativa, escuchando a los vecinos y creando juntos un entorno que refleje el Legazpi que queremos: más verde, más amable y más sostenible», enuncia.

Informa que este proyecto se desarrollará de forma progresiva, durante varias fases, y que contará con soluciones basadas en la naturaleza, así como con un enfoque colaborativo y participativo, que permitirá incorporar las aportaciones de la ciudadanía en el diseño del futuro espacio abierto.

«Con esta intervención, Legazpi avanza en la recuperación ambiental y social de la vaguada de San Martín, cumpliendo el compromiso adquirido con la ciudadanía. Tras el primer paso dado hace un año, la actuación que ahora se pone en marcha supone un nuevo avance hacia la mejora y renaturalización del entorno urbano», pone en valor.

El proceso de participación ciudadana para abordar el futuro de este espacio está en diseño y se prevé poner en marcha el próximo 2026.