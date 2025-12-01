«Una herida abierta convertida en cine», con el área de Igualdad de Urola Garaia y Butak21

Cristina Limia alto urola. Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:33 Comenta Compartir

El eco del 25 de noviembre, 'Día internacional contra la violencia hacia las mujeres', llegará este martes a la gran pantalla del cine Zelai Arizti de Zumarraga de la mano del área de Igualdad de la Mancomunidad de Urola Garaia y el grupo de cine club de Urretxu y Zumarraga Butak21, que ofrecerán juntos la proyección de la película-documental 'No estás loca' de María Bestar, con un coloquio posterior en el que participarán las abogadas especialistas en violencia de género y vicaria Maribel Damián y Nerea Beloqui. Será a las 20.00 horas, con entrada gratuita.

La violencia vicaria

«La violencia, a veces vicaria, contra las mujeres, sigue siendo noticia diaria, y sus consecuencias permanentes. ¿Qué pasa?, ¿qué hacer? Para contestar a estas preguntas hemos preparado con el área de Igualdad de Urola Garaia una sesión muy especial, donde las abogadas Maribel Damián y Nerea Beloqui estarán con nosotros en el cine de Zelai Arizti para hablar, desde su experiencia, acerca de esta plaga», anuncian desde Butak21. «La película 'No estás loca', dirigida por María Bestar, es un viaje al corazón de la violencia vicaria, la forma más cruel de violencia de género: cuando los hijos son utilizados para dañar a las madres», señalan.

«Además del asesinato, su forma más extrema, existen violencias vicarias de baja intensidad que viven a diario miles de menores en custodias compartidas impuestas. Veremos más de cuarenta testimonios de mujeres, niños y profesionales jueces, psicólogos, periodistas, pediatras... y oiremos grabaciones espeluznantes que revelan cómo un sistema judicial falla de manera sistemática a la infancia», enuncian sobre el filme de este martes.

«Con el apoyo de Naciones Unidas, los Ministerios de Igualdad e Infancia, y la voz de actores como Luis Tosar, Hovik Keuchkerian, Maxi Iglesias, Jordi Planas y Eduard Fernández, se ha creado una película directa, que emociona y sacude. Es en una herida convertida en cine y sin duda, quienes la veamos estaremos más cerca de comprender una problemática que continúa dejando a madres e hijos en situación de desamparo», indican.