Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Imagen de la película 'No estás loca' que se emite este martes en Zelai Arizti.

Alto Urola

«Una herida abierta convertida en cine», con el área de Igualdad de Urola Garaia y Butak21

Este martes ofrecerán la película 'No estás loca' en Zelai Arizti, con posterior coloquio con dos abogadas de violencia de género

Cristina Limia

alto urola.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:33

Comenta

El eco del 25 de noviembre, 'Día internacional contra la violencia hacia las mujeres', llegará este martes a la gran pantalla del cine Zelai Arizti de Zumarraga de la mano del área de Igualdad de la Mancomunidad de Urola Garaia y el grupo de cine club de Urretxu y Zumarraga Butak21, que ofrecerán juntos la proyección de la película-documental 'No estás loca' de María Bestar, con un coloquio posterior en el que participarán las abogadas especialistas en violencia de género y vicaria Maribel Damián y Nerea Beloqui. Será a las 20.00 horas, con entrada gratuita.

La violencia vicaria

«La violencia, a veces vicaria, contra las mujeres, sigue siendo noticia diaria, y sus consecuencias permanentes. ¿Qué pasa?, ¿qué hacer? Para contestar a estas preguntas hemos preparado con el área de Igualdad de Urola Garaia una sesión muy especial, donde las abogadas Maribel Damián y Nerea Beloqui estarán con nosotros en el cine de Zelai Arizti para hablar, desde su experiencia, acerca de esta plaga», anuncian desde Butak21. «La película 'No estás loca', dirigida por María Bestar, es un viaje al corazón de la violencia vicaria, la forma más cruel de violencia de género: cuando los hijos son utilizados para dañar a las madres», señalan.

«Además del asesinato, su forma más extrema, existen violencias vicarias de baja intensidad que viven a diario miles de menores en custodias compartidas impuestas. Veremos más de cuarenta testimonios de mujeres, niños y profesionales jueces, psicólogos, periodistas, pediatras... y oiremos grabaciones espeluznantes que revelan cómo un sistema judicial falla de manera sistemática a la infancia», enuncian sobre el filme de este martes.

«Con el apoyo de Naciones Unidas, los Ministerios de Igualdad e Infancia, y la voz de actores como Luis Tosar, Hovik Keuchkerian, Maxi Iglesias, Jordi Planas y Eduard Fernández, se ha creado una película directa, que emociona y sacude. Es en una herida convertida en cine y sin duda, quienes la veamos estaremos más cerca de comprender una problemática que continúa dejando a madres e hijos en situación de desamparo», indican.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  2. 2

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  3. 3

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  4. 4

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  5. 5 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  7. 7

    EH Bildu frena su tendencia alcista en Gipuzkoa y cae dos puntos desde las elecciones vascas de 2024
  8. 8 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  9. 9 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»
  10. 10

    Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe a falta del acuerdo con los trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Una herida abierta convertida en cine», con el área de Igualdad de Urola Garaia y Butak21

«Una herida abierta convertida en cine», con el área de Igualdad de Urola Garaia y Butak21