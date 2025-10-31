Fiesta anual de los nacidos y nacidas en 1944 de Urretxu y Zumarraga

C.L. ZUMARRAGA-URRETXU. Viernes, 31 de octubre 2025, 20:22 Comenta Compartir

Los nacidos y nacidas en 1944 de Urretxu y Zumarraga se disponen a celebrar su fiesta anual el próximo 30 de noviembre. Ese día, habrá una misa especial a las 12.30 horas, en la parroquia de San Martín de Tours de Urretxu, y a las 14.30 horas, se reunirán en torno a una comida en el restaurante Etxeberri. Las personas interesadas en participar beben inscribirse antes del 23 de noviembre llamando a alguno de los siguientes números de teléfono: 943725530 (José Lizarralde), 678190917 (José Luis Tapia) o 943724539 (Ana Mari Etxeberria).