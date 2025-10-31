Yoga, tai-chi eta pilates ikastaroak egun batez doan probatzeko aukera

EzkioYoga, tai-chi eta pilates ikastaroak egun batez doan probatzeko aukera
Ostirala, 31 urria 2025, 20:22
2025-2026 denboraldiko ikastaro eskaintza abian da eta bere baitan, yoga. pilates eta tai-chi saioak probatzera animatzen dituzte herritarrak.
Yoga ikastaroa asteartetan eramaten da aurrera 18:00etatik 19:30era, tai- chi saioak ostiraletan dira 18:30etik 19:30era eta pilates klaseak asteazkenetan burutzen dira 18:30etik 19:30era.
Nahi duten herritarrek, hauetako saio batean doan parte hartu dezakete. Izen ematea Udaletxean egin daiteke edo 943 72 13 03 telefono zenbakira deituz.