Uso-postuen zozketei asteazkenean emango die hasiera Oreñak

EzkioUso-postuen zozketei asteazkenean emango die hasiera Oreñak
Elkarteko arduradunek 20:00etatik 20:30era eramango dituzte aurrera udaletxeko arkupeetan
Ezkio-Itsaso
Asteartea, 7 urria 2025, 20:34
Ezkio-Itsasoko Oreña Elkarteak uso-postuen zozketei hasiera emango die gaur, urriak 8. Zozketak 20:00etatik 20:30era burutuko dira, Ezkio-Itsasoko udaletxeko arkupeetan. «Asteleheneko zozketetan astearte eta asteazkenetarako postuak zozketatuko dira, asteazkeneko zozketetan aldiz, ostegun eta ostiraletarako postuak esleituko dira, eta amaitzeko ostiraletan, larunbat, igande eta astelehenetarako postuak zozketatuko dira», aditzera ematen dute Oreñako arduradunek.