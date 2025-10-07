Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Uso-postuak prest daude denboraldiari hasiera emateko.

Ezkio

Uso-postuen zozketei asteazkenean emango die hasiera Oreñak

Elkarteko arduradunek 20:00etatik 20:30era eramango dituzte aurrera udaletxeko arkupeetan

Cristina Limia

Cristina Limia

Ezkio-Itsaso

Asteartea, 7 urria 2025, 20:34

Comenta

Ezkio-Itsasoko Oreña Elkarteak uso-postuen zozketei hasiera emango die gaur, urriak 8. Zozketak 20:00etatik 20:30era burutuko dira, Ezkio-Itsasoko udaletxeko arkupeetan. «Asteleheneko zozketetan astearte eta asteazkenetarako postuak zozketatuko dira, asteazkeneko zozketetan aldiz, ostegun eta ostiraletarako postuak esleituko dira, eta amaitzeko ostiraletan, larunbat, igande eta astelehenetarako postuak zozketatuko dira», aditzera ematen dute Oreñako arduradunek.

