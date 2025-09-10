Tercera experiencia de 'Hibridación de saberes' en Igartubeiti

C.L. ezkio-itsaso. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

El caserío museo Igartubeiti se prepara para acoger la tercera sesión de la iniciativa 'Hibridación de saberes'. Tendrá lugar el 27 de septiembre, a las 16.30 horas. «Cabe recordar que este proyecto se lleva adelante en Igartubeiti junto a la Oficina de Turismo de Saint Lary y el Ayuntamiento de Ayerbe dentro de la red Patrim 4.0. La presente propuesta consiste en un taller intergeneracional llamado 'Del ritmo de Kirikoketa a la txalaparta'», detallan desde el caserío.

«Hubo un tiempo en el que, para conseguir el jugo de las manzanas, estas últimas se golpeaban con pisones y a ritmo de kirikoketa en los caseríos con lagar. Este trabajo se convirtió en música y hoy en día la txalaparta es testigo de ello. Con Zurartean Txalaparta Elkartea recuperaremos la kirikoketa y conoceremos las curiosidades de la txalaparta, aprendiendo a tocarla en este encuentro intergeneracional», avanzan sobre la cita del día 27.

Se trata de una actividad diseñada para adultos y niños y niñas mayores de 9 años que, nos obstante, deberán ir acompañados por una persona adulta. La inscripción está abierta y es gratuita, debiendo realizarse enviando un correo a igartubeiti@gipuzkoa.eus, escribiendo al WhatsApp 618 00 41 31 o llamando al número de teléfono 943 72 29 78.

Espectáculo 'Sagel'

Por otro lado, Igartubeiti volverá a ser el escenario de uno de los conciertos del Ciclo Musical de la Antigua. Será el 4 de octubre, a las 18.00 horas, con el grupo 'Sagel' y su espectáculo 'Itsaso bat esku artean'.

«El atabalero Iñaki Letamendia, el trikitilari Andoitz Antzizar, la cantante Izaro Markotegi y los dos componentes de Oinkari Dantza Taldea nos proponen aquí un exuberante viaje audiovisual, que combinará los mundos de ayer y hoy de la trikitixa, lleno de sorpresas, en las que el espectador no querrá bajarse del viaje», reseñan sobre la cita. Se habilitará un autobús para acudir desde Zumarraga. El concierto y el autobús son gratuitos, pero la inscripción es necesaria mediante el correo o números antes citados.