Ezkio-Itsaso'Reciclonk' birziklatutako soinu-instalazio interaktiboa
Ezkio-Itsaso
Asteazkena, 19 azaroa 2025, 20:13
Azaroaren 22tik 30era ospatuko den Hondakinen Prebentzioaren Europako Astearekin bat egingo dute Urola Garaiko lau herriek eta Uggasak eta bere baitan, 'Turukutupa' musikariak izango dira lauretan. Ezkio-Itsasora larunbatean helduko dira. Ezkio auzoko frontoian 'Reciclonk' saioa eskainiko dute 17:30etatik 19:30era. «Birziklatutako soinu-instalazio interaktiboa ekarriko dute, non hondakin-materialak berreskuratzen diren soinu-egitura ezberdinak sortzeko, publikoa bera izango da materialen aukerekin esperimentatuko duena, zalantzazko erabilgarritasuna duten elementu mota guztietatik abiatuta», azaltzen dute Udaletik.