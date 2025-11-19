Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ezkio-Itsaso

'Reciclonk' birziklatutako soinu-instalazio interaktiboa

Cristina Limia

Ezkio-Itsaso

Asteazkena, 19 azaroa 2025, 20:13

Azaroaren 22tik 30era ospatuko den Hondakinen Prebentzioaren Europako Astearekin bat egingo dute Urola Garaiko lau herriek eta Uggasak eta bere baitan, 'Turukutupa' musikariak izango dira lauretan. Ezkio-Itsasora larunbatean helduko dira. Ezkio auzoko frontoian 'Reciclonk' saioa eskainiko dute 17:30etatik 19:30era. «Birziklatutako soinu-instalazio interaktiboa ekarriko dute, non hondakin-materialak berreskuratzen diren soinu-egitura ezberdinak sortzeko, publikoa bera izango da materialen aukerekin esperimentatuko duena, zalantzazko erabilgarritasuna duten elementu mota guztietatik abiatuta», azaltzen dute Udaletik.

