Ezkio'Pintxo y txotx', visita guiada y degustación este sábado en Igartubeiti
DV
Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:25
El caserío museo Igartubeiti sigue con su amplia oferta de planes este verano y para este sábado ha organizado una nueva actividad: 'pintxo y ... txotx'. «Conoceremos la importancia de los alimentos en el caserío Igartubeiti a través de una visita, hablaremos sobre la transformación provocada por la llegada del maíz y conoceremos el funcionamiento del lagar para elaborar sidra. ¡Para finalizar degustaremos un pintxo haciendo txotx!», explican.
Reservas online, en los teléfonos 943 72 29 78 y 943 72 51 07 o en igartubeiti@gipuzkoa.eus.
