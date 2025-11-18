Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Uno de los rincones de la exposición desplegada en el caserío hasta finales de enero del próximo año.

Ezkio

Oportunidad de visitar la exposición 'Nagusia hil da' en Igartubeiti

Enigmáticas esculturas, telas y voces de diez mujeres traen al presente mitos y prácticas simbólicas entre las paredes del caserío

Cristina Limia

Cristina Limia

Ezkio-Itsaso

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:10

Comenta

Igartubeiti despide este año con una enigmática e interesante exposición: 'Nagusia hil da. El rito en torno a la colmena'. Puede ser visitada hasta ... finales de enero en el caserío, desde donde explican que se trata del resultado de una investigación llevada a cabo durante seis meses por Miriam Montano de Juan y Telmo Sánchez Ugalde dentro de la primera edición de la beca Galbahe. Esta última ha sido concebida para el estudio y difusión del patrimonio etnográfico y es promovida por el propio Igartubeiti en colaboración con el Museo San Telmo y el asesoramiento del centro de colecciones patrimoniales de Gipuzkoa, Gordailua. La exposición acerca al presente mitos y prácticas simbólicas, analiza la relación entre las abejas, la muerte y los ritos, desplegando todo un entramado de esculturas, proyecciones e impresiones en Igartubeiti.

