Oportunidad de visitar la exposición 'Nagusia hil da' en Igartubeiti

Igartubeiti despide este año con una enigmática e interesante exposición: 'Nagusia hil da. El rito en torno a la colmena'. Puede ser visitada hasta ... finales de enero en el caserío, desde donde explican que se trata del resultado de una investigación llevada a cabo durante seis meses por Miriam Montano de Juan y Telmo Sánchez Ugalde dentro de la primera edición de la beca Galbahe. Esta última ha sido concebida para el estudio y difusión del patrimonio etnográfico y es promovida por el propio Igartubeiti en colaboración con el Museo San Telmo y el asesoramiento del centro de colecciones patrimoniales de Gipuzkoa, Gordailua. La exposición acerca al presente mitos y prácticas simbólicas, analiza la relación entre las abejas, la muerte y los ritos, desplegando todo un entramado de esculturas, proyecciones e impresiones en Igartubeiti.

'Telas' de bienvenida

En la entrada al caserío, una serie de impresiones textiles muestran imágenes de objetos rituales como la argizaiola o la colmena. «Las imágenes revelan el intento de fijar, clasificar y otorgar una nueva objetividad a piezas rituales ya desplazadas de su contexto. En ese gesto de catalogar se busca también la urgencia de contener lo que se escapa: los usos, los gestos, las palabras que acompañaban a esos objetos», explican. «Aquí, la fotografía se entiende como objeto de pensamiento y es, al mismo tiempo, fuente de información y materia sensible, capaz de transformarse en obra de arte», señalan. Esas imágenes fueron reunidas tras meses de investigación y búsqueda. «No solamente muestran el rastro de los objetos, sino que se convierten ellas mismas en parte del archivo, en fragmentos de memoria que, al ser reinscritos en el espacio expositivo, hablan tanto de la historia de los objetos como de la mirada contemporánea que los vuelve a activar», enuncian. «De modo que estas imágenes sobre tela con las que abrimos la exposición participan de esta lógica y, a la vez, la cuestionan», indican.

Castaños que se resignifican

En cuanto al conjunto de esculturas de esta muestra, está estrechamente ligado al momento del pasado en el que los castaños envejecían y caían. «Sus troncos huecos eran recuperados en el monte y trasladados al caserío. Más allá de esperar a que el tiempo vaciara su interior, en muchos casos, los propios baserritarras cortaban los troncos y excavaban manualmente aquellas cavidades, adaptándolas a un nuevo uso. Así, los huecos, ya fueran naturales o labrados, se resignificaban como colmenas, espacios donde la ausencia de materia se convertía en posibilidad de vida», reseñan. El proyecto escultórico de 'Nagusia hil da' parte de esta tradición para plantear «un ejercicio de desplazamiento y relectura». Los troncos de los castaños son tomados como punto de partida, «pero su materialidad se sustituye por el hormigón, este gesto de cambio no es neutro, la fragilidad orgánica de la madera se transforma en solidez mineral, lo perecedero en permanencia. El sentido de huella como archivo material de una forma que ya no está en la naturaleza», exponen. «La noción espacio-hueco resulta central. En los usos tradicionales, ese vacío permitía la inserción de un nuevo organismo, las abejas, convirtiéndose en refugio productivo. En el marco de la escultura, el vacío se mantiene, pero su función cambia: deja de ser habitáculo para convertirse en signo. El hueco ya no se ofrece a la utilidad», señalan.

«En este tránsito, el proceso escultural se aproxima a la arquitectura. El tronco hueco funciona como una primera construcción, una arquitectura vernácula que ofrecía cobijo y estructura a la vida. El proyecto escultórico, al trasladar esta lógica a otro material y a otro contexto, explora precisamente esa condición arquitectónica: cómo el espacio definido por un límite puede ser a la vez refugio, memoria y forma», plantean.

La exposición se completa con una proyección audiovisual, que reúne las voces de diez mujeres que recitan fórmulas orales dirigidas a los difuntos y a las abejas, transmitidas durante siglos en rituales de duelo. «Aunque no eran las únicas en hablarles, ellas asumían el cuidado del proceso fúnebre y del luto, y son también quienes han mantenido viva esta memoria. Desde ahí se abre una reflexión sobre género, cuidado y transmisión cultural», indican.

Los interesados en visitar la exposición pueden obtener más información llamando al teléfono 943 72 29 78 o escribiendo al correo igartubeiti@gipuzkoa.eus.