Manex Astigarragaren 'Margolari' umorezko bakarrizketa Ezkion

EzkioManex Astigarragaren 'Margolari' umorezko bakarrizketa Ezkion
El Diario Vasco
ezkio-itsaso.
Asteazkena, 12 azaroa 2025, 20:49
Manex Astigarragak 'Margolari' bere umorezko bakarrizketa ekarriko du Ezkiora azaroaren 23an, igandearekin, doako sarrerarekin. .
Bi urte luzez landu eta detailearekiko obsesioz eraikitako lana da 'Margolari' Bertan, pertsona zein animaliei izenak jartzeko duen gaitasuna aitzakia hartuz, irudi surrealistak, satira soziala eta azeitunak uztartuko ditu Astigarragak. Umore absurdutik beltzera jauzika, bere ametsik sakonena aitortzeraino. Txandala, gaizki abestea, gaztelerazko esaldiren bat... egungo modako euskal kultura azken finean.
Hitzordua, azaroaren 23an, udaletxeko ganbaran, 18:00etan hasita.