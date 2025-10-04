Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ezkio

Lau hitzordu berezi Itsasoko udazkeneko agendan

C.L.

ezkio-itsaso.

Larunbata, 4 urria 2025, 21:02

Udazkeneko agenda kulturala prest dute Itsason lau hitzordu bereziekin. Urriaren 11an, 19:00etan, 'Artea' antzerkia aurkeztuko da Alegiako frontoian, Ramon Agirre, Joseba Apaolaza eta Asier Hormazarekin. Urriaren 23an, Lazkaoko Benediktarren artxibora bisita antolatu dute. «Parte-hartzaileak Alegiako frontoi parean elkartuko gara 18:00etan bertara abiatzeko», azaltzen dute, Urriaren 25ean auzolana egingo dute Itsasoko herrigunean elkartuz 14:30etatik 19:00etara eta azaroaren 9an jubilatuen eguna ospatuko dute.

Hauetako ekintza bakoitza iristear dagoenean, zehaztasun gehiago emango dituzte Itsasoko Batzordetik.

