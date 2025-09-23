Larunbateko Erreka Egunean izena emateko azken aukera gaur

EzkioLarunbateko Erreka Egunean izena emateko azken aukera gaur
C.L.
EZKIO-ITSASO.
Asteartea, 23 iraila 2025, 20:31
Erreka Eguna ospatuko da larunbatean herrian. Parte-hartzaileak 9:30ean elkartuko dira udaletxe aurrean, 10:00etatik 12:00etara, garbiketa lanak eramango dituzte aurrera eta ondoren, hamaiketako goxoa egingo dute Anduaga elkartean. «Bolondresak behar ditugu erreka garbitzeko eta hamaiketakoa prestatzeko, adin guztietakoak ongietorriak izango dira», adierazten dute. Izena emateko azken eguna gaur da udaletxean (943721303).
