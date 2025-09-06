Ezkio-Itsaso'Kizkitzako eguna' ospatuko dute meza, erromeria eta afariarekin
Ezkio-Itsaso
Larunbata, 6 iraila 2025, 20:57
Astelehen honetan, irailak 8, Kizkitzako amaren eguna ospatuko dute egun osoko egitarauarekin. Eguerdiko 12:00etan meza egongo da (eguraldia ona bada, plazan). 13:00etan erromeriari hasiera emango diote Baltzola eta Andonegi trikitilariekin, 14:00etan bazkarirako tartea izango da eta 16:00etan erromeria izango da berriz. 17:30ean toka lehiaketa herrikoia egongo da eta 20:30ean Itsasoko plazara jaitsiera egingo dute. Honekin batera, Mandubiko Bentan Imanol Intxausti eta Iñaki Larrañaga trikitilariekin erromeria egongo da eguerdian eta arratsaldean eta 21:30ean afaria ospatuko dute Itsason, Baltzola eta Andonegiren doinuekin. Ostatuan prestatukoa afarira izena eman ez dutenek bere afaria eraman dezakete.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.