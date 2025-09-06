Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ezkio-Itsaso

'Kizkitzako eguna' ospatuko dute meza, erromeria eta afariarekin

Cristina Limia

Cristina Limia

Ezkio-Itsaso

Larunbata, 6 iraila 2025, 20:57

Astelehen honetan, irailak 8, Kizkitzako amaren eguna ospatuko dute egun osoko egitarauarekin. Eguerdiko 12:00etan meza egongo da (eguraldia ona bada, plazan). 13:00etan erromeriari hasiera emango diote Baltzola eta Andonegi trikitilariekin, 14:00etan bazkarirako tartea izango da eta 16:00etan erromeria izango da berriz. 17:30ean toka lehiaketa herrikoia egongo da eta 20:30ean Itsasoko plazara jaitsiera egingo dute. Honekin batera, Mandubiko Bentan Imanol Intxausti eta Iñaki Larrañaga trikitilariekin erromeria egongo da eguerdian eta arratsaldean eta 21:30ean afaria ospatuko dute Itsason, Baltzola eta Andonegiren doinuekin. Ostatuan prestatukoa afarira izena eman ez dutenek bere afaria eraman dezakete.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  2. 2 La casa más cara a la venta en Euskadi: vistas al mar y rodeada de naturaleza
  3. 3 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  4. 4

    El aumento de viajeros satura la estación de buses de Donostia a los 10 años de su apertura
  5. 5

    ZETAK o cuando los mitos vascos bajaron a la arena
  6. 6 Fallece el motorista que resultó herido grave hace una semana después de chocar con un coche en Deba
  7. 7

    70 presos y dos sanitarias denuncian falta de salubridad y espacio en la cárcel de Donostia
  8. 8 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales
  9. 9

    Un año para el nuevo Topo, cuatro para el TAV y cinco para el intercambiador de Riberas
  10. 10 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Kizkitzako eguna' ospatuko dute meza, erromeria eta afariarekin