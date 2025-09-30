Ezkio'Itsaso bat esku artean' ikuskizuna Antioko Musikaldiarekin
C. L.
ezkio-itsaso.
Asteartea, 30 iraila 2025, 20:33
Larunbatean, 18:00etan, Sagel taldeak 'Itsaso bat esku artean' ikuskizuna eskainiko du Igartubeiti baserrian, Antioko XLII. Musikaldiaren baitan. Iñaki Letamendia atabalariak, Andoitz An-tzizar trikitilariak, Izaro Markotegi abeslariak eta Oinkari dantza taldeko kideak trikitixaren atzoko eta gaurko munduak uztartuko dituen ikus-entzunezko bidaia oparo bat eskainiko dute. Sarrera doan da, baina aurretik izena eman behar da 943 722 978 telefonora deituz edo igartubeiti@gipuzkoa.eus postara idatziz.
