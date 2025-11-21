Gaur arratsaldean Ezkion aurreikusita zegoen 'Reciclonk' saioa atzeratu egin da

EzkioGaur arratsaldean Ezkion aurreikusita zegoen 'Reciclonk' saioa atzeratu egin da
C. L.
EZKIO-ITSASO.
Ostirala, 21 azaroa 2025, 20:22
Eguraldi txarra dela eta, gaur arratsaldean, Ezkio auzoko frontoian aurreikusita zegoen 'Reciclonk' saioa bertan behera geratu da. Datorren azaroaren 30ean, igandea, egingo da seguruenik, baina data hurbildu ahala ziurtatuko da. Birziklatutako soinu-instalazio interaktiboa da 'Reciclonk', non hondakin-materialak berreskuratzen diren soinu-egitura desberdinak sortzeko, publikoa bera izanda materialen aukerekin esperimentatuko duena zalan-tzazko erabilgarritasuna duten elementu mota guztietatik abiatuta. Azaroaren 22tik 30era ospatzen den Hondakinen Prebentzioaren Europako Astearen baitan, Urola Garaiko lau herriek eta Uggasak antolatutako egitarauaren parte da ekintza.