Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ezkio

Gaur arratsaldean Ezkion aurreikusita zegoen 'Reciclonk' saioa atzeratu egin da

C. L.

EZKIO-ITSASO.

Ostirala, 21 azaroa 2025, 20:22

Comenta

Eguraldi txarra dela eta, gaur arratsaldean, Ezkio auzoko frontoian aurreikusita zegoen 'Reciclonk' saioa bertan behera geratu da. Datorren azaroaren 30ean, igandea, egingo da seguruenik, baina data hurbildu ahala ziurtatuko da. Birziklatutako soinu-instalazio interaktiboa da 'Reciclonk', non hondakin-materialak berreskuratzen diren soinu-egitura desberdinak sortzeko, publikoa bera izanda materialen aukerekin esperimentatuko duena zalan-tzazko erabilgarritasuna duten elementu mota guztietatik abiatuta. Azaroaren 22tik 30era ospatzen den Hondakinen Prebentzioaren Europako Astearen baitan, Urola Garaiko lau herriek eta Uggasak antolatutako egitarauaren parte da ekintza.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  2. 2 Fallece Iñigo Letamendia, uno de los surfistas más queridos: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol»
  3. 3 Gipuzkoa se ha teñido de blanco en una jornada complicada en las carreteras
  4. 4 Buscan en las campas de Urbia a un pastor de Gabiria desaparecido ayer en pleno temporal
  5. 5 Muere una mujer de 75 años, dueña de un conocido hotel de Lesaka, en un accidente múltiple en Bera
  6. 6

    Localizan a vista de pájaro el rebaño y el perro del pastor desaparecido en Urbia
  7. 7 La marca guipuzcoana que aterriza en el centro comercial Urbil de Usurbil: tradición, diseño y sostenibilidad
  8. 8 La estrategia de los 15 a 20º para mantener el hogar con calor sin que se eleve la factura de la luz
  9. 9

    La nieve asoma en Gipuzkoa con lo peor por llegar
  10. 10

    La Diputación invita a las familias de 3.000 dependientes a que tengan un cuidado profesional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gaur arratsaldean Ezkion aurreikusita zegoen 'Reciclonk' saioa atzeratu egin da