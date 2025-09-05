Administrazio orokorreko lanposturako deialdia

EzkioAdministrazio orokorreko lanposturako deialdia
C. L.
EZKIO-ITSASO.
Ostirala, 5 iraila 2025, 20:30
Administrazio orokorreko administrari lanposturako oinarriak Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu direla aditzera ematen du udalak. Izen ematea irailaren 12ra arte, ostirala, dago zabalik (informazioa https: //share.google/ bSuae6VLKsl 4WMD de estekan dago eskuragarri).
