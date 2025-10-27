Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Alto Urola

Los donantes de sangre de Urretxu y Zumarraga tienen una nueva cita este martes

C.L.

zumarraga-urretxu.

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:24

Comenta

Los donantes de sangre de Urretxu y Zumarraga tienen una nueva cita este martes con la unidad móvil del Banco de Sangre de Gipuzkoa, que recalará en Zelai Arizti de 16.30 a 20.15 para realizar las extracciones correspondientes a este mes de octubre. Aquellas personas que quieran donar deberán reservar su cita previamente, bien llamando al 943 00 78 85, bien en la página web www.gotatanta.eus. Junto a ello, el grupo de voluntarios de Urretxu y Zumarraga recuerda que tendrá su habitual Lotería de Navidad a la venta.

