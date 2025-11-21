La comunidad, en el centro de este 25-N

A las puertas del 25 de noviembre, 'Día internacional para la eliminación de la violencia hacia las mujeres', los responsables políticos de la Mancomunidad ... de Urola Garaia procedieron, este viernes, a la lectura de la declaración con la que cada año muestran su repulsa ante todas las expresiones de violencia machista y el compromiso de seguir trabajando coordinadamente con otras instituciones y la sociedad en su conjunto para acabar con ella.

«La violencia machista genera un entorno de miedo y vergüenza que tiende a aislar y silenciar a quienes la sufren y que acentúa la sensación de impunidad de los victimarios. Estas situaciones se agudizan para aquellas mujeres que pueden estar más aisladas por falta de redes y arraigo en la comunidad: mujeres mayores, de entornos rurales dispersos, mujeres con discapacidad, mujeres extranjeras y con otras condiciones diferenciadoras», pusieron sobre la mesa el presidente de la Mancomunidad y alcalde de Urretxu, Jon Luqui, y las concejales de Ezkio-Itsaso, Zumarraga y Legazpi, María Isabel Flores, Arantxa González, Nerea López de Heredia y Edurne González, en la comparecencia realizada ayer, en el Ayuntamiento de Urretxu. La declaración de este año pone el acento en la fuerza de la comunidad. «Nos conecta con otras personas, permite desarrollar vínculos protectores y generar narrativas comunes. Por eso, la comunidad puede contribuir a la prevención de la violencia machista contra las mujeres, creando entornos de relación basados en la igualdad, donde no tenga cabida ninguna expresión de discriminación y violencia. La estrecha relación con el vecindario, amistades o cuadrilla, pueden alertar de forma temprana, cuando se está dando una situación de violencia», pusieron de relieve.

En esa dirección, destacaron tres puntos fuertes: la comunidad feminista, la comunidad local y los ayuntamientos. «La comunidad feminista, desde la proximidad y la sororidad, puede acuerpar a las mujeres que están enfrentando violencia, expresar empatía y acompañar desde la cercanía; apoyarles en su resistencia y recuperación de la violencia machista, respetando sus ritmos y decisiones», indicaron.

«La comunidad local puede apoyar la reparación de las víctimas desde el reconocimiento del daño causado y la denuncia de la violencia machista, manifestando públicamente su rechazo, solidariamente con la víctima y su entorno», reseñaron.

«Y los ayuntamientos tenemos una directa responsabilidad de fomentar comunidades donde sus vecinos y vecinas, grupos y cuadrillas estén alerta ante la violencia machista; tenemos que promover una vida comunitaria que acoja, integre y proteja a quienes sufren situaciones de violencia e impulsar comunidades reparadoras para las víctimas de la violencia machista contra las mujeres», expusieron, comprometiéndose a remar en favor de todo ello desde la Mancomunidad.

Concentraciones del 25-N

Junto a ello, animaron a participar en los actos del 25-N. Ese día habrá concentraciones a las 17.00 en Ezkio-Itsaso llamada por el Ayuntamiento (con posterior documental de 'Nagore Naffage' y lunch), a las 18.30 en la plaza de Legazpi convocada por Legazpiko Asanblada Feminista y las 19.00 en la plaza Areizaga-Kalebarren de Urretxu y Zumarraga llamada por Urola Garaiko Koordinadora Feminista.