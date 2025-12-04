«EH Bildu repite su estrategia de denunciar y no aportar», responde el PSE sobre la Mancomunidad

Los socialistas de Urola Garaia responden a la comparecencia realizada recientemente por EH Bildu en la que denunciaba «un bloqueo institucional en la Mancomunidad ... por las discrepancias entre el PNV y el PSE-EE». Los ediles del Partido Socialista de la comarca señalan que «es la repetición de una estrategia ya conocida: denunciar mucho y aportar poco, mientras nosotros registramos enmiendas, proponemos soluciones y trabajamos para avanzar».

«EH Bildu encadena comunicados y preocupaciones... pero seguimos sin conocer sus contribuciones concretas. Por tanto, no es cierto que exista un bloqueo. De hecho, hemos registrado nuestras enmiendas a los estatutos de la Mancomunidad siguiendo el curso natural del procedimiento de revisión estatutaria», indican. «No es sano, además, presentar la discrepancia política en democracia como un problema: de no discrepar, PSE-EE y PNV seríamos un solo partido. Nosotros apostamos por el acuerdo y el consenso, y así lo demuestran los gobiernos municipales de la comarca, donde los pactos funcionan, aportando estabilidad y progreso. Las únicas fricciones aparecen con quienes prefieren el alarmismo antes que sentarse a trabajar», replican a la coalición.

«EH Bildu parece cómodo en la lógica del 'divide y vencerás', nosotros lo estamos en la cultura del pacto. Un pacto que EH Bildu no tuvo capacidad de rubricar con ninguna otra fuerza al inicio de legislatura», sostienen. «Conviene recordar a EH Bildu, que suele actuar como si fuera ajeno a ello, que ostenta la Vicepresidencia 1ª de la Mancomunidad y, por tanto, tiene un papel central en su funcionamiento. La gobernanza en Urola Garaia siempre ha respondido al principio de que 'todos somos gobierno'. Pero EH Bildu intenta eludir sus obligaciones institucionales para presentarse como mero espectador y trasladar responsabilidades a otros desde la comodidad del juicio mediático», interpelan.

Las seis enmiendas registradas

El PSE-EE traslada que, ante el proceso iniciado en julio de 2025 por el presidente de la Mancomunidad de Urola Garaia para la revisión de los estatutos de la propia Mancomunidad y de Uggasa, los representantes socialistas de Zumarraga, Urretxu y Legazpi han registrado seis enmiendas parciales al texto. «Nuestro trabajo es real y tangible, desde el inicio asumimos como propio el reto de evitar cualquier retroceso en el funcionamiento y los principios que rigen la Mancomunidad. Ya en julio, expresamos nuestra preocupación por varios aspectos del borrador presentado, especialmente en tres ámbitos clave: el pluralismo político, la representatividad y la solidaridad», enumeran.

«En estos cuatro meses en los que no se ha convocado la Comisión Ejecutiva, registramos nuestras enmiendas con el fin de defender los intereses de las vecinas y vecinos de Urola Garaia. Las instituciones democráticas de la comarca no pueden permitirse mantener en el limbo una propuesta que podría suponer una merma en derechos políticos y representativos», exponen.

«En relación con el pluralismo político, proponemos mantener el mismo número de miembros elegidos por sufragio en la Comisión Ejecutiva, evitando así la reducción de Vicepresidencias y la eliminación del sistema de elección por voto directo que contemplaba el borrador. Evitaremos de esa manera que todos los cargos de dirección puedan recaer en un único partido político, a pesar de que en la comarca existen cinco grupos políticos distintos», indican.

«También planteamos actualizar las horquillas de población que determinan el número de vocales representantes de cada municipio, adaptándolas a las cifras más acordes al número real de habitantes. Un criterio equivalente se aplica ya para calcular la aportación económica y se sigue en otras mancomunidades como Urola Kosta», citan.

Asimismo, ven imprescindible garantizar que el reparto del gasto se base exclusivamente en el peso poblacional sobre el total de habitantes de la comarca, sin introducir otros criterios como el del mayor beneficio. «De lo contrario, se desvirtuaría la propia razón de ser de la Mancomunidad: unir esfuerzos para mejorar la gestión pública, coordinar políticas y ofrecer servicios que cada municipio no podría asumir por separado», señalan.

«Si se desea impulsar colaboraciones asimétricas, hay otros instrumentos de entendimiento adecuados, como los acuerdos de reconocimiento mutuo o acceso equivalente a servicios concretos, como por ejemplo, los polideportivos de Zumarraga y Legazpi, sin comprometer el funcionamiento conjunto de la Mancomunidad. Este modelo permitiría, además, que municipios como Urretxu, más de una década después, pudieran pronunciarse al respecto», concluyen.