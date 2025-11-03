Asamblea de EH Bildu de Urretxu y Zumarraga este jueves, en el Bilgune

C. L. urretxu-zumarraga. Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:01 Comenta Compartir

EH Bildu de Urretxu y Zumarraga celebrarán una asamblea este jueves, a las 19.00 horas, en el Bilgune, con la participación de la juntera Zelai Amenabarro, con la que abordarán el análisis del curso político, la configuración de la nueva mesa política y el diálogo nacional que la agrupación política pondrá en marcha el próximo año. Junto a ello, se dará cuenta de la manifestación 'Askatasun Haizea' convocada para el día 22 en Bilbao.