Asamblea de EH Bildu de Urretxu y Zumarraga este jueves, en el Bilgune

EH Bildu de Urretxu y Zumarraga celebrarán una asamblea este jueves, a las 19.00 horas, en el Bilgune, con la participación de la juntera Zelai Amenabarro, con la que abordarán el análisis del curso político, la configuración de la nueva mesa política y el diálogo nacional que la agrupación política pondrá en marcha el próximo año. Junto a ello, se dará cuenta de la manifestación 'Askatasun Haizea' convocada para el día 22 en Bilbao.

