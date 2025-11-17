Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ELI CUELLO

Alto Urola

Más de 400 vecinas de Urola Garaia en la 'marea rosa' de Katxalin

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:05

Comenta

Urola Garaia volvió a tener una bonita representación dentro de 'marea rosa' que el domingo reunió a más de 4.000 personas en la marcha a favor de la investigación del cáncer de mama celebrada por la asociación Katxalin en Donostia. Desde la misma señalan que fueron más de 400 las vecinas y vecinos de Urola Garaia los que fueron parte de la marea como participantes. En la primera imagen, uno de los grupos más madrugadores de Zumarraga y Urretxu rumbo a Donostia. En la segunda, foto de familia de legazpiarras en la marcha.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  4. 4 Una penúltima semana de noviembre con mínimas por debajo de 0º y nieve en cotas de 200-400 metros
  5. 5 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  6. 6 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  7. 7 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  8. 8

    Mondragon ya factura 800 millones en Norteamérica y se prepara para un nuevo salto industrial en 2027
  9. 9 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  10. 10

    Osakidetza adquiere 6.000 vacunas extra para el herpes zóster

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Más de 400 vecinas de Urola Garaia en la 'marea rosa' de Katxalin

Más de 400 vecinas de Urola Garaia en la &#039;marea rosa&#039; de Katxalin