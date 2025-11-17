Más de 400 vecinas de Urola Garaia en la 'marea rosa' de Katxalin

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:05 Comenta Compartir

Urola Garaia volvió a tener una bonita representación dentro de 'marea rosa' que el domingo reunió a más de 4.000 personas en la marcha a favor de la investigación del cáncer de mama celebrada por la asociación Katxalin en Donostia. Desde la misma señalan que fueron más de 400 las vecinas y vecinos de Urola Garaia los que fueron parte de la marea como participantes. En la primera imagen, uno de los grupos más madrugadores de Zumarraga y Urretxu rumbo a Donostia. En la segunda, foto de familia de legazpiarras en la marcha.