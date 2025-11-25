El 25-N reivindicó la unión ante las múltiples caras de la violencia hacia las mujeres

Cristina Limia Alto Urola Martes, 25 de noviembre 2025, 20:53 | Actualizado 21:10h. Comenta Compartir

En plazas, calles, instituciones, centros educativos... el 25 de noviembre tuvo este martes eco en numerosos rincones de Urola Garaia para alzar la voz, una vez más, en contra de las múltiples caras de la violencia hacia las mujeres: desde las agresiones y asesinatos que lamentablemente continúan siendo noticia, hasta los discursos negacionistas y las estructuras que la perpetúan.

En la jornada de este martes hubo tres concentraciones en la comarca. A las 17.00, se realizó la primera en Ezkio-Itsaso, llamada por el Ayuntamiento, con posterior proyección del documental sobre Nagore Naffage y lunch entre los participantes. La segunda tuvo lugar a las 18.30, en la plaza de Legazpi, convocada por Legazpiko Asanblada Feminista y la tercera a las 19.00, en la plaza Areizaga-Kalebarren de Urretxu y Zumarraga, llamada por Urola Garaiko Koordinadora Feminista. Desde este última, comenzaron su manifiesto recordando a quienes han sido víctimas de la cara más terrible y violenta de la violencia machista. «Desde el Movimiento Feminista de Euskal Herria las recordamos con todo el cariño, no las dejaremos solas, tampoco a familiares y amigos», señalaron y rememoraron que desde el 25 de noviembre del año pasado hasta el presente han sido seis las mujeres asesinadas en Euskadi. También dedicaron unas sentidas palabras al pueblo palestino, mostrándole toda su solidaridad y apoyo ante la situación que está sufriendo y exigiendo a los gobiernos que rompan toda relación con Israel.

«La violencia machista adquiere muchas otras formas en nuestro día a día, y este año hemos salido a la calle a denunciar a las estructuras, redes de complicidades y hermandades que las sustentan», enunciaron.

«Hoy encontramos, en muchas ocasiones, discursos antifeministas procedentes tanto de la derecha como de sectores reaccionarios de la izquierda. Los discursos de odio y contra el feminismo se están difundiendo con total impunidad, en las redes, en los medios de comunicación y en las calles; mensajes contra las feministas, mensajes transfobos, mensajes racistas...», lamentaron. «Y eso tiene un efecto directo con lo que ocurre en la calle, y con los discursos fascistas que se están extendiendo con total impunidad, que son la alianza perfecta para deslegitimar el feminismo», manifestaron.

«Por otro lado, hay quienes utilizan el feminismo y el discurso contra la violencia machista para difundir otros mensajes de odio, como el racismo, por ejemplo. Tenemos claro que la lucha del movimiento feminista debe ser antirracista, y queremos transmitir que también estaremos organizadas frente a los que quieren extender el racismo. A su vez, seguiremos denunciando las estructuras que perpetúan el sistema racista y colonialista, como la ley de extranjería», indicaron.

«Por último, ante todo lo expuesto, hacemos un llamamiento a la resistencia feminista. Continuemos organizándonos y tomando las calles, sigamos reivindicando la autodefensa feminista en plazas, casas, centros de trabajo, espacios festivos... Respondamos a las redes de complicidad que sustentan la violencia con redes de complicidad feminista. Gora borroka feminista!» proclamaron.

Proyección de 'No estás loca'

También en el marco del 25-N, el martes, 2 de diciembre, a las 20.00 horas, el cine Zelai Arizti acogerá la proyección de la película 'No estás loca' de María Bestar, con posterior coloquio, organizado por el área de Igualdad de la Mancomunidad Urola Garaia en colaboración con el grupo de cine club Butak21.