La versatilidad y calidad del cuarteto de guitarras Entrequatre despide Musikegunak

Las Jornadas Musicales se despiden hoy (19.00 horas) al son de la guitarra con un cuarteto astuariano que ofrece una concepción musical abierta, versátil y novedosa del instrumento más popular.

Seila González, Manuel Paz , Jesús Prieto y Carmen Cuello son los integrantes de Entrequatre, un cuarteto que ha actuado en más de 40 países. Además de en el Carnegie Hall de Nueva York, Entrequatre ha ofrecido conciertos en numerosas salas de prestigio mundial, desde Brasil a China, Polonia, Chile, Irlanda, Bahrein, Abu Dhabi o Praga. Hoy desembarca en Oñati con 'Ibilbide', una propuesta en la que recorrerá distintas corrientes y ámbitos musicales y no faltarán guiños al compositor oñatiarra más universal, Aita Madina, y a su producción guitarrística para cuartetos.