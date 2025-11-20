Vehículos multifunción y 20 toneladas de sal listos para el plan de inclemencias invernales

Los termómetros se desploman, y llega la nieve (o por lo menos las alertas meteorológicas), así que el Ayuntamiento tiene ya listo su protocolo ... especial de actuación para anular, o por lo menos mitigar, los efectos negativos que, en algunas ocasiones, producen las nevadas en el normal funcionamiento de la vida diaria del municipio.

El plan de inclemencias invernales se activa con una cota de nieve por debajo de los 400 metros, y como las previsiones anuncian nieve, la Brigada, la Policía Municipal y los trabajadores del servicio de limpieza, junto a los refuerzos habituales están en alerta desde ayer.

El consistorio cuenta con un parque de vehículos multifunción con herramientas para tareas típicamente invernales, como la retirada de nieve de las calles o el rociado preventivo de sal para evitar congelaciones.

Cuchillas y palas adaptadas

Veinte toneladas de sal para evitar que las calles se conviertan en improvisadas pistas de hielo, y vehículos equipados con cuchillas y palas que se instalan en la parte frontal, además de carretillas motorizadas para la limpieza de aceras y carros manuales para esparcir la sal, están ya dispuestos para hacer frente a las inclemencias meteorológica según explicaron ayer desde el gobierno municipal . Además para el entorno de Arantzazu cuentan con un tractor equipado para labores de retirada de nieve de la carretera.

El plan municipal de inclemencias invernales se centrará en mantener carreteras y vías patonales en las mejores condiciones posibles y en la coordinación de vehículo y personal. Ante cualquier incidencia desde el Consistorio recomiendan llamar al teléfono 943.08.10.00 de la Policía Municipal.