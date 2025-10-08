Últimos días para presentar fotografías para el calendario municipal de 2026

M.G. oñati. Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:29 Comenta Compartir

Quedan menos de tres meses que tachar en el calendario para despedir el 2025, y el Ayuntamiento aprieta el acelerador para el diseño del almanaque que publica el departamento de euskera con una tirada de 5.500 ejemplares. Mañana se cierra el plazo de recepción de originales.

El calendario de 2026 estará dedicado a la toponimia con el objeto visibilizar y poner en uso el valioso patrimonio toponímico local. Y para obtener el material, un certamen invita a captar fotografías de lugares, construcciones o elementos que conservan nombres propios. Desde caminos, caseríos, cuevas, y arroyos, a fuentes, ermitas, cumbres o bosques, entre otros. Cada mes llevará asociado un topónimo y una foto horizontal que lo represente, dando vida a nombres que han caído en desuso o corren el riesgo de desaparecer.

Las bases estipulan que cada persona pueda presentar hasta tres instantáneas originales y enviarlas por correo electrónico a euskera@onati.eus o entregarse presencialmente en el HAZ. El certamen repartirá un total de 920 euros en premios, con 80 euros para cada instantánea seleccionada. Más allá del valor artístico, de las imágenes el jurado valorará criterios como la singularidad y la diversidad de los elementos.