Onati

Txanda repartirá 4.970 euros en premios en la nueva campaña del comercio

Ha organizado dos espectáculos de calle los días 12 y 19 que aunarán animación musical y lumínica

M. G.

oñati.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:52

'La suerte está en los comercios de Oñati' es el lema de la campaña que la asociación de comerciantes Txanda ha puesto en marcha este mes con guiño a la lotería de Navidad. Hasta el 5 de enero, los comercios adheridos a la promoción repartirán entre su clientela papeletas con números que entrarán en el sorteo de Reyes. Una acción «especial» que, según han explicado, «busca premiar la fidelidad y promover las compras en el comercio local».

En total se repartirán 4.970 euros distribuidos en un primer premio de 1.000 euros (para la papeleta cuyo número coincida con el primer premio); un segundo de 600 euros que coincida con el segundo; y otro de 400 euros para el tercero. Además habrá 99 premios de 30 euros para las papeletas con los tres últimos dígitos del primer premio del sorteo de Reyes.

Las personas agraciadas recibirán sus premios (vales de compra) el 10 de enero, a las 13:30 horas en Santa Ana.

Pasacalles de luz y sonido

Además de premiar a la clientela, la campaña busca dar visibilidad al comercio de proximidad en la campaña de Navidad, invitando a toda la comunidad a apoyarles durante estas fechas tan especiales.

Y en esta línea, para ambientar las calles, el 12 y el 19 de diciembre, viernes ambas jornadas, han organizado citas para ambientar las calles.

El día 12 Zirkun Zirku aunará animación musical y lumínica por las calles con inicio en Santa Ana y final en la plaza. El vestuario, los malabares y los elementos circenses de los diferentes artistas cobrarán luz en una animada kalejira de malabaristas, acróbatas y equilibristas. El 19 el relevo pasará a Unicorns con un pasacalles que también fusionará luz y sonido.

