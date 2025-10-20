Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aurorita acercará la biblioteca a los más txikis el jueves y el viernes.

Onati

Del turismo y la turistificación, a cuenta cuentos, tertulias o un taller sobre los miedos infantiles

La biblioteca celebra su día con citas para todos los públicos y sumándose a la campaña 'Contra la desinformación: bibliotecas'

Marian González Lizarralde

OÑATI.

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:39

Las bibliotecas han cambiado, ya no son solo ese lugar silencioso donde estudiar o leer. Ahora son proactivas con la comunidad, se han convertido en espacios de acogida y programación de eventos, y en puntos de encuentro para aprender, conectar, reflexionar y compartir. Talleres, clubs de lectura y escritura, cuenta-cuentos, recitales... Y este mes, en el marco de la programación especial del «Día de las Bibliotecas», que se celebra el viernes, el servicio oñatiarra vuelve a poner en valor esa función social con actividades especiales.

Si la semana pasada el mundo del cómic fue protagonista de la mano del escritor Iban Zaldua y el dibujante e ilustrador Julen Ribas, mañana el escritor y articulista Fito Rodríguez presentará su ensayo 'Turismo hutsala', una obra crítica que analiza las consecuencias sociales, culturales y políticas del actual modelo turístico. «Una oportunidad para reflexionar colectivamente sobre cómo viajamos y qué impacto tiene nuestro turismo. Porque no se trata solo de viajar, sino de cómo y para qué lo hacemos» señalan.

El relevo pasará el jueves y el viernes a las visitas guiadas que la Biblioteca ofrece a los niños y niñas de cuatro años de todos los centros escolares en horario lectivo. Aurorita beti polita, personaje interpretado por la cuenta cuentos Lur Korta, introducirá a los y las txikis en los tesoros que esconden los libros, en una aventura mágica y muy especial por las estanterías de la biblioteca infantil.

Cuentos y máscaras

Y como colofón, la primera cita de 'Ostegun kontalariak' de este curso aunará el día 30 narraciones orales con creatividad plástica. La Biblioteca ha programado el divertido y reflexivo taller 'Mamuki', con Nerea Ariznabarreta y Maite Rosende. A partir del álbum ilustrado galardonado con el Etxepare Saria 2024, se abordarán los temores infantiles y, en general, los que todos compartimos, desde el humor, la empatía y la imaginación. La sesión, que ayer abrió la inscripción concluirá con la creación de caretas y títeres.

Ya han arrancado también los clubs de lectura con dos citas todavía en la agenda la semana que viene: el club infantil que dinamiza Peru Madalena el día 27 en torno a 'Txan fantasma' de Mariasun landa; y el de euskera,a cargo de Itziar Ugarte el 28 sobre 'Familiako lexikoa', de Natalia Ginzburg.

Desde la biblioteca animan a participar en las actividades programadas y se han sumado al lema elegido este año para reivindicar el papel que cumplen como garantes de la información veraz y la cultura compartida: 'Contra la desinformación: bibliotecas'.

«Las bibliotecas combaten la desinformación no solo mediante sus recursos, como colecciones de libros, prensa o bases de datos, sino también a través de un uso adecuado de las nuevas tecnologías. Y, por encima de todo, actúan como un dique de contención gracias a su personal, que ejerce de curador de contenidos y apoyo a los usuarios en la búsqueda de información a través de fuentes fiables y contrastadas» han manifestado.

