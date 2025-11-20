Tributo a una panderojole que rompió moldes

Trikis, panderos e irrintzis volverán a vestir de fiesta mañana Santa Ana Antzokia con guiño matinal a la popular irrintzilari, panderojole y coplista oñatiarra ... Primi Erostarbe Etxeberria (1907-1995) que rompió estereotipos y normas en las plazas para que las mujeres también tomaran parte en las actuaciones musicales de las fiestas.

Euskal Herriko Trikitixa Elkartea, que ya reconoció su trayectoria con un premio en 1996, ha dedicado el número 18 de su colección «Soinuaren Liburutegia» a una mujer que sigue siendo referente para trikitilaris y panderojoles de hoy en día. Y qué mejor jornada para presentar el libro-disco escrito por Itziar Ugarte que la del festival de trikitixa que anualmente organiza Lizargarte Trikizaleak, referencial en Euskal Herria.

El programa se abrirá a las 11.30 en la plaza de Santa Marina con un animado pasacalles. Media hora después la Casa de Cultura acogerá la presentación del libro-disco en un acto que contará con la presencia de familiares de Primi, el directivo de de Euskal Herriko Trikitixa Elkartea Haritz Garmendia, la escritora y periodista oñatiarra Itziar Ugarte, autora del libro, el concejal de cultura Iñaki Olalde.

Primi, nacida en el barrio de Araotz, en el caserío Zumalde, se fue a vivir fuera, a Elgeta primero, y a Donostia después, donde murió, pero siempre estuvo muy ligada a Oñati y fue en casa donde aprendió a tocar el pandero. Como mucha mujeres de la época, tuvo que marcharse a trabajar, pero eso no le alejó de su pasión por la música, todo locontrario. Y a pesar de que las plazas y las romerías eran espacios reservados para hombres, abrió el camino a muchos mujeres, al igual que Maurizia Aldeiturriaga. Desde la posguerra hasta los años 80 recorrió las plazas junto a Valentín Aldalur, actuando también con los grupos de danza Goizaldi y Argia. Llevó su pandero por toda Euskal Herria y también a a algunos países europeos como Suiza, Alemania y Austria.

«El pandero fue su instrumento, e igual de importante su voz y su risa. Sus irrintzis son historia de la trikitixa y su actitud y destreza con el pandero también. Un disco-libro permitirá a partir de ahora conocer mejor la vida y trayectoria de una oñatiarra que rompió los moldes de la época, disfrutando y haciendo disfrutar con su música.

Festival por la tarde

La fiesta trikitilari continuará a a partir de las 17.00 horas en Santa Ana con un festival en el que no faltarán fandangos, arin -arin y kalejiras. El cartel lo componen: Maixa Lizarribar y Manex Torrealdai; Joxe, Agustin y Andoni Elortza, Andoni Oruesagati y Uxue Kerejeta; Enaitz y Oier Alberdi; Imanol Astiasaran, Unai Andonegi y Rakel Pujana; Patrik y Cristian Larralde, y Nicolas Villeneuve-Dubord; Ane Etxezarreta y Sara Iriarte, y Izar e Iñigo Irazabal.

Es una cita de tirón para disfrutar con todos los sentidos de la trikitixa que se celebra desde 2008. Su historia recoge guiños a la mujer, a los veteranos del acordeón diatónico, a los jóvenes, a los innovadores e incluso a músicos de otros países como los irlandeses Stephen Doherty y Patrick Doocey o los occitanos Cyrille Brotto y Alexandra Lacouchie. Por la cita han pasado desde los clásicos e incombustibles Tapia eta Leturia o Laja y Narbaiza al triki-pop de Maixa eta Itziar o Gozategi, y en 2010 ya rindió un homenaje a la figura de Primi, que hoy estrenará libro.