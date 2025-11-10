Tres puntos de oro en un campo 'gafe' y ante un rival directo

M. G. OÑATI. Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:38 Comenta Compartir

El conjunto de preferente de fútbol del Aloña logró el domingo una triple victoria en Ordizia. Por un lado, y la más importante, los tres puntos para seguir líder. Pero, además rompió el 'gafe' que perseguía al club en el campo de Altamira, y superó (0-2) a un rival directo en la lucha por el ascenso a división de honor regional.

Las estadísticas están para romperse y el domingo los de Unai Garai lograron echar por tierra el mar fario que persigue desde hace años al Aloña en Ordizia. Un tempranero gol de Aitor Zubiagirre en el minuto 2 puso el partido de cara para los rojillos, pero el segundo gol se resistía y hubo que esperar al 85, a un disparo de Jon Guridi, para respirar tranquilos.

Gracias a los tres puntos, el Aloña mantiene la imbatibilidad y el liderato con un punto de ventaja sobre el Getariako Keta, que será el próximo rival el domingo en Azkoagain. Y además de dejar atrás al Ordizia, esta jornada se ha descolgado también del Idiazabal, que tropezó en Lazkao. Un fin de semana redondo a las puertas de un duelo de alto voltaje.