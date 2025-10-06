A todo tren hacia la traca final de los disfraces

Con disfraces y a lo loco, así despedirá este lunes Oñati sus fiestas patronales. Los 'Errosaixuak' dan el último acelerón mirando al cielo y buscando ... la complicidad del tiempo para la jornada más colorista y desenfadada del calendario festivo txantxikuarra.

Y es que tras el tropical y multitudinario Herri Eguna del sábado, la inestabilidad meteorológica de este domingo hizo que el parque infantil se trasladase al polideportivo. «Luce más al aire libre, pero lo importante es que puedan disfrutarlo» agradecían las familias mientras los más txikis iban de un hinchable a otro, y los más mayorcitos preferían el toro mecánico, el wipeout y las consolas.

Y para disfrute multigeneracional, el espectáculo 'Rock banda'. Oñatiko Musika Banda continúa explorando colaboraciones para acercarse a nuevos públicos y junto a Iker Martínez de Zuazo (ex Latzen), Iratxe Egaña (bajista de Sukena) y la pianista Eli Mendiaraz (Ganbara Faktoria) sonó en clave de rock con versiones de clásicos de Bon Jovi, ETS, Queen o The Rolling Stones.

«Es una pena el chaparrón que ha caído, pero el repertorio nos ha encantando» señalaban dos parejas que siguieron el recital en los soportales de la plaza. «El patio de butacas se ha quedado para los valientes», sonreían. Y no faltaron osados melómanos que siguieron el concierto bajo paraguas y en las sombrillas de las terrazas que se convirtieron en una cotizada platea.

Las finales del Torneo San Miguel de pelota, citas musicales y bertsolaris recogieron el relevo al atardecer, a la espera del espectáculo itinerante nocturno de Deabru Beltzak.

Este lunes, los disfraces y las sokamuturras despedirán a todo tren las fiestas, convirtiendo las calles en el lugar más desenfadado de Gipuzkoa por unas horas. Es la gran traca final: la jornada más loca, con Rockalean, conciertos de versiones y Puro Relajo sumándose al desenfreno. El programa despertará con las carreras, quiebros y emoción de la sokamuturra matinal, con nueva cita por la tarde. Música, disfraces, toros y desenfreno, despedirán a lo grande las fiestas patronales en Oñati.