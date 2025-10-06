Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El parque infantil se trasladó a la cancha de Zubikoa. MARIAN
Oñati

A todo tren hacia la traca final de los disfraces

El parque infantil y la banda protagonizaron este domingo la programación matinal en una jornada lluviosa que se fue animando al atardecer

Marian González Lizarralde

Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Con disfraces y a lo loco, así despedirá este lunes Oñati sus fiestas patronales. Los 'Errosaixuak' dan el último acelerón mirando al cielo y buscando ... la complicidad del tiempo para la jornada más colorista y desenfadada del calendario festivo txantxikuarra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  2. 2 El radar que limita la velocidad a 60 km/h escondido en un túnel de Gipuzkoa
  3. 3 Dos detenidos en Irun tras asaltar a un hombre en una gasolinera y allanar una vivienda después
  4. 4

    Jon Insausti, una trayectoria fulgurante para llegar a la Alcaldía de San Sebastián
  5. 5

    «Supongo que me ha pasado factura la gestión, pero contentar a todos es imposible»
  6. 6 La curiosa tienda vasco-japonesa del País Vasco francés en la que «las señoras hacen sus compras»
  7. 7

    Detenido en un club de alterne de Donostia por amenazar con un puñal y tratar de atropellar a un empleado de seguridad
  8. 8

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  9. 9 El chef del mejor restaurante del mundo llega a San Sebastián: «Maido es un lugar feliz que tiene el cariño de la gente»
  10. 10

    Domingo gris en Gipuzkoa: nubes y algunos chaparrones por la mañana, y tiempo seco por la tarde

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco A todo tren hacia la traca final de los disfraces

A todo tren hacia la traca final de los disfraces