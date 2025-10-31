Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ediles de EH BIldu y PNV en la sesión plenaria del jueves. MARIAN

Onati

Las tasas e impuestos subirán un 3,3% en 2026

M.G.

oñati.

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:22

Comenta

No hubo sorpresas en el debate plenario sobre las ordenanzas fiscales, y las tasas, impuestos y precios públicos tendrán una subida generalizada del 3,3% el 1 de enero.

Para EH Bildu «el incremento del IPC es necesario para seguir ofreciendo servicios públicos de calidad, apoyar económicamente a las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad, y a las asociaciones locales. Es una propuesta elaborada con actitud responsable, ya que los costes de los servicios asociados a estos impuestos o tasas también suben» señaló el edil de hacienda Xabier Igartua.

Mientras, el PNV considera que «el incremento de la cantidad que recibe Oñati del Fondo Foral de financiación municipal y el remanente de tesorería de los presupuestos, son ingresos extras que permiten congelarlas. Más teniendo en cuenta la importante subida por la implantación de la tasa de basura del año pasado» expuso Xabi Mugarza.

Los primeros votaron a favor del incremento y los segundos en contra, por lo que la nueva ordenanza fiscal salió adelante con la mayoría absoluta de EH Bildu. La problemática de la vivienda y la política de bonificaciones (renta versus edad) generó las mayores divergencias entre gobierno y oposición.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  2. 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  3. 3

    Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas
  4. 4

    Gipuzkoa ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar la subida de la inflación
  5. 5 Dos futbolistas guipuzcoanos inauguran la peña del Athletic en Oiartzun: «Estando en Gipuzkoa es un gran placer»
  6. 6 El segundo de los fichajes de la Real Sociedad que será padre esta temporada: «Mi equipo favorito para siempre»
  7. 7 Así queda la tabla del IRPF para 2026 en Gipuzkoa: consulta las nuevas deducciones
  8. 8 «No queremos nada regalado, solo buscar una vivienda de alquiler digna»
  9. 9 El vuelo Pamplona-Bilbao que ha estado 25 minutos en el aire y nadie esperaba este viernes
  10. 10 Fermín, el empleado de la Real Sociedad que dice adiós tras 30 años en el club: «Gracias por cuidarnos tan bien»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las tasas e impuestos subirán un 3,3% en 2026

Las tasas e impuestos subirán un 3,3% en 2026