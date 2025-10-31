Las tasas e impuestos subirán un 3,3% en 2026

M.G. oñati. Viernes, 31 de octubre 2025, 20:22 Comenta Compartir

No hubo sorpresas en el debate plenario sobre las ordenanzas fiscales, y las tasas, impuestos y precios públicos tendrán una subida generalizada del 3,3% el 1 de enero.

Para EH Bildu «el incremento del IPC es necesario para seguir ofreciendo servicios públicos de calidad, apoyar económicamente a las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad, y a las asociaciones locales. Es una propuesta elaborada con actitud responsable, ya que los costes de los servicios asociados a estos impuestos o tasas también suben» señaló el edil de hacienda Xabier Igartua.

Mientras, el PNV considera que «el incremento de la cantidad que recibe Oñati del Fondo Foral de financiación municipal y el remanente de tesorería de los presupuestos, son ingresos extras que permiten congelarlas. Más teniendo en cuenta la importante subida por la implantación de la tasa de basura del año pasado» expuso Xabi Mugarza.

Los primeros votaron a favor del incremento y los segundos en contra, por lo que la nueva ordenanza fiscal salió adelante con la mayoría absoluta de EH Bildu. La problemática de la vivienda y la política de bonificaciones (renta versus edad) generó las mayores divergencias entre gobierno y oposición.