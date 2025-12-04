Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Taller sobre cómo convertir aceite usado en jabón el martes en Natur Eskola

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:52

Tras el éxito del taller sobre cómo convertir aceite usado en jabón, que se organizó en el marco de la semana de prevención de residuos, Natur Eskola ha organizado una nueva cita el próximo martes, día 9, para que quienes se quedaron con las ganas puedan llevarlo a cabo.

Considerado por muchos como el oro líquido, el aceite es esencial en nuestra gastronomía, pero un solo litro de aceite usado puede contaminar hasta 1.000 litros de agua. El martes, a las 17.00 horas, habrá ocasión de aprender a reciclarlo de forma creativa y sostenible en un taller sobre cómo convertir aceite usado en jabón. Habrá que llevar un litro de aceite de cocina, guantes y dos envases tetrabrik vacíos y limpios de un litro, pero si alguien no puede conseguirlos, se le facilitará el material con el que aprender a hacer jabón artesanal.

Las plazas son limitadas y para participar es indispensable apuntarse antes del día 8 enviando un correo electrónico a natureskola@yahoo.es o llamando al número de teléfono 943 71 64 04.

