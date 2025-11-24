«Su talento, arrojo, humor y alegría le hicieron ganarse el respeto en un mundo de hombres»

A lo largo de la historia, muchas mujeres han luchado por conseguir hacerse espacio en un mundo de hombres. La panderojole e irrintzilari oñatiarra ... Primi Erostarbe (1907-1995) fue una de esas pioneras y sus logros están recogidos ya en un libro-CD que Euskal Herriko Trikitixa Elkartea, presentó el sábado en kultur etxea.

«La ama estaría feliz y el aita muy orgulloso» señaló la hija de Primi, Alazne Azkue. El concejal de cultura, Iñaki Olalde, destacó que «otra mujer creadora», Itziar Ugarte, haya sido la responsable de recoger la historia de Primi. Y la autora, a su vez, se mostró agradecida de participar en un proyecto «tan bonito y enriquecedor». La asociación de trikitixa, por su parte, aplaudió a la familia su colaboración y «la labor realizada en la preservación de documentos que enriquecen el patrimonio trikitilari».

Entre las historias que pudieron escucharse de boca de los presentes cabe destacar, la tradición panderojole que había en el entorno de Araotz y Arantzazu a principios del siglo XX. También que cuando a los 18 años Primi se fue a Donosti a trabajar, se llevó dos panderos en su baúl y nunca dejó tocarlos, labrándose un nombre dentro y fuera de los escenarios y fomentando también la transmisión.

En 1964 la libreta de actuaciones, que con esmero recogía su marido, registraba 31 salidas y en 1977, nada menos que 82.

Llama la atención que durante siete años Primi tocase los domingos en Usurbil y recordaron también que era fija de la festividad de Santo Tomás y la Cabalgata de Reyes donostiarras.

Txapelduna de irrintzis

Pero no solo amenizaba las plazas y las romerías, que eran espacios reservados para hombres, también actuó en escenarios como el Victoria Eugenia o el Antzoki Zaharra y no solo recorrió Euskal Herria con su pandero, también visitó Madrid, Logroño... y países europeos como Suiza, Alemania, Francia y Austria acompañando a los grupos de danza Goizaldi y Argia.

Fue la primera mujer que participó en el Campeonato de Trikitixa de Euskal Herria y otra prueba del prestigio que gozaba en el mundillo es que fue jurado del primer campeonato de trikitxixa de la plaza donostiarra de la Trinidad.

«Nadie hacia irrintzis como ella, tenía un poderío descomunal, mundial» fue de las afirmaciones más celebradas. Y es que como recoge uno de los discos que publicó y que reproducimos en esta página, fue campeona de irrintzis durante tres años consecutivos, de 1970 a 1972. Algunos de esos alebres gritos y su talento con el pandero y las coplas, pueden disfrutarse en el CD que acompaña el libro de la colección «Soinuaren Liburutegia» de Euskal Herriko Trikitixa Elkartea ya a la venta.