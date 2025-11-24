Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Familiares de Primi, entre ellos sus hijos Alazne, Pili y José Luis, junto a la autora del libro Itziar Ugarte, y pasacalles de Lizargarate trikitizaleak que celebró un festival en Santa Ana. M. G.

Oñati

«Su talento, arrojo, humor y alegría le hicieron ganarse el respeto en un mundo de hombres»

La presentación del libro-disco en homenaje a Primi Erostarbe sirvió para conocer mejor a una mujer «excepcional» y una irrintzilari «mundial»

Marian González Lizarralde

Oñati

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:16

Comenta

A lo largo de la historia, muchas mujeres han luchado por conseguir hacerse espacio en un mundo de hombres. La panderojole e irrintzilari oñatiarra ... Primi Erostarbe (1907-1995) fue una de esas pioneras y sus logros están recogidos ya en un libro-CD que Euskal Herriko Trikitixa Elkartea, presentó el sábado en kultur etxea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    «Nunca jamás me ha llamado una empresa para dar un alta»
  3. 3 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  4. 4 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  5. 5

    La crisis del alquiler lleva a más ayuntamientos a aplicar el recargo del IBI a los pisos vacíos
  6. 6 Un accidente múltiple en la N-I en Irura, sentido Donostia, se salda con cinco heridos y largas colas
  7. 7 56 candidatos al Tambor Oro: desde Bruce Springsteen a Xabi Prieto
  8. 8 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  9. 9

    Gipuzkoa se mete de lleno en un aviso por intensas lluvias durante 36 horas ininterrumpidas
  10. 10 Maite Arraiza pasa a la historia como la primera ganadora donostiarra del maratón de casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Su talento, arrojo, humor y alegría le hicieron ganarse el respeto en un mundo de hombres»

«Su talento, arrojo, humor y alegría le hicieron ganarse el respeto en un mundo de hombres»