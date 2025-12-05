Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Videoclip 'Zure Metala Oñatin itxi'.

Videoclip 'Zure Metala Oñatin itxi'. Dwingi Dwingi Entertainment

Otro 'spot' viral navideño: 'Deja tu metal en Oñati'

Dwingi dwingi y Txanda vuelven a colaborar para reinvindicar el comercio local con el apoyo esta vez de Aitor Uriarte (Latzen) y Naia y Eider Herraez (Sukena)

Marian González Lizarralde

Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:59

Comenta

Reivindicar el valor del pequeño comercio con ingenio crítica, mucho ritmo y humor se ha convertido en una fórmula navideña viral que cada año despierta ... más expectación. Tras el éxito de la parodia con toques urban y flamenco del 2023, y el triki rap 'Ez deixein txapau' (Para que no cierren) del año pasado, el listón estaba alto, pero ' Zure metala Oñatin itxi', el spot navideño de Txanda de 2025, ha vuelto a sorprender con mucha marcha, voces de relumbrón y ese juego de palabras que anima a dejarse el metal, o lo que es lo mismo el dinero, en el municipio a todo trapo.

