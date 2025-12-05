Otro 'spot' viral navideño: 'Deja tu metal en Oñati'

Reivindicar el valor del pequeño comercio con ingenio crítica, mucho ritmo y humor se ha convertido en una fórmula navideña viral que cada año despierta ... más expectación. Tras el éxito de la parodia con toques urban y flamenco del 2023, y el triki rap 'Ez deixein txapau' (Para que no cierren) del año pasado, el listón estaba alto, pero ' Zure metala Oñatin itxi', el spot navideño de Txanda de 2025, ha vuelto a sorprender con mucha marcha, voces de relumbrón y ese juego de palabras que anima a dejarse el metal, o lo que es lo mismo el dinero, en el municipio a todo trapo.

La canción interpretada por el vocalista y guitarrista del grupo Latzen, y las hermanas Naia y Eider Herraez, de Sukena, combina letra pegadiza (obra del bertsolari Josu Igartua) ritmos metaleros (compuestos por Ander Zelaia), un mensaje directo (Elige Oñati) y actores y actrices que derrochan energía, humor y reinvindicación.

La siempre hilarante pandilla de Dwingi dwingi visita distintos establecimientos a ritmo de metal, interactuando con enérgicos y melenudos comerciantes que animan a elegir Oñati a la hora de comprar. «Aquí estamos nosotros; ¿dónde estás tú? En el pueblo sí que hay dónde elegir. Ven, pídelo, y se te dará. Unamos nuestras fuerzas. Elige Oñati. Elígelo.»dicta el estribillo.

No faltan críticas veladas «las nueces que se ven a lo lejos nunca suelen ser las mejores»; «mil opciones, colores y opiniones, abre los ojos y apaga las pantallas» o «haz grande lo pequeño y pequeño lo grande y deja tu metal en Oñati»

Ni tampoco parodias de humor «en este pueblo estate tranquilo, que no se te escapará el tren», posiblemente el autobús en San Prudencio comentaba jocosamente al respecto una pareja que alababa el resultado de esta nueva colaboración de Txanda y Dwinwi Dwingi.

Una clásico ya de la navidad oñatiarra grabado y editado por Bernar Alberdi con Iñaki Zubia en las mezclas.

Las letras de Josu Igartua tampoco obvian tópicos y apelan a la unión del pueblo «Dicen que somos muy nuestros, siguiendo nuestras costumbres. Nuevos tiempos han llegado hasta nosotros, nos han traído hacia adelante, la unión del pueblo, construyendo nuestra identidad» se escucha, mientras los marchosos metaleros interactuan con maniquies, se toman unos tragos, visitan tiendas y hasta un ensayo de la Banda de Música que también se apunta al metal y a elegir Oñati para comprar.