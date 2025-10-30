Sembrando soberanía alimentaria

Una inversión de cerca de 400.000 euros en terrenos del caserío Erguina Etxeberri de Zubillaga y una parcela de Usako, que son propiedad ... de San Martin Fundazioa, permitirán a Tokixan, avanzar a hacia la soberanía alimentaria de la comarca.

El Ayuntamiento ha dado el visto bueno a la cesión de los terrenos propiedad de San Martín Egoitza y, tras la aprobación plenaria y el pertinente plazo de alegaciones, solo falta rubricar el acuerdo de cesión que impulsará la soberanía alimentaria de Debagoiena a través de una cadena de alimentación propia basada en la agroecología y los modelos colectivos.

Según explicó este jueves el Gobierno municipal de EH Bildu, la red de intercooperación impulsada por el Ayuntamiento, la asociación de desarrollo rural Debagaraia, grupos de productores y cooperativas de la comarca, se instalará en unos terrenos del caserío Erguina Etxeberri de Zubillaga y una parcela de Usako «para avanzar en el ámbito de la producción alimentaria y la creación de un modelo agroecológico y sostenible».

En concreto, Tokixan ofrecerá un espacio para el test agrario y formación, «con el objetivo de dignificar las condiciones de las personas productoras, crear un modelo que perdure en el tiempo y facilitar el camino a las personas que quieran dedicarse a la agricultura».

Asimismo, el convenio permitirá abordar «dos de las cuatro principales acciones identificadas en el análisis sobre alimentación local y cadenas alimentarías realizado la pasada legislatura: ofrecer espacios de test agrario e impulsar iniciativas para garantizar el relevo generacional del sector primario» señalaron.

La presidenta de San Martin Fundazioa y alcaldesa de Oñati, Izaro Elorza puso en valor que «esta nueva iniciativa dará cierta referencialidad a Oñati en el ámbito de la soberanía alimentaria. Y aunque es un proyecto de Debagoiena, Tokixan pretende crear un modelo replicable en otros territorios, lo que lo convierte, sin duda, en un proyecto interesante».

Destacó asimismo que «parte de los alimentos producidos en los terrenos de Oñati, alimentos de calidad, sanos, locales... se quedará en el pueblo, con todas las ventajas que ello conlleva» y que Tokixan «también pretende colaborar con personas del ámbito de la agricultura y ganadería de la localidad».

Paso significativo

Para la presidenta de la asociación de desarrollo rural Debagaraia y de Tokixan, Dorleta Elkorobarrutia, el acuerdo de cesión de terrenos supone «un paso significativo» en el camino hacia la soberanía alimentaria..

Hasta la fecha, la red comarcal ha estado centrada en el ámbito del consumo, inmersa en una prueba piloto realizada en el comedor de la planta de Bergara de Fagor Ederlan. «El objetivo ha sido crear y mejorar un sistema sólido de abastecimiento de comedores para posteriormente dar el salto a nuevos espacios y dignificar las condiciones laborales de las personas productoras» han explicado.

Tokixan quiere incidir en toda la cadena alimentaria (producción, transformación, distribución y consumo), pero el proyecto de soberanía alimentaria va más allá, y busca ofrecer también espacios de test agrario y formación. «Queremos facilitar a quienes quieran iniciarse en la agricultura la oportunidad de conocer el sector primario e ir desarrollando su proyecto. En cuanto a la formación, les será de gran ayuda para trabajar en el sector primario, ya que ofrecerá tanto contenido teórico como practico», señala el coordinador de Tokixan, Mikel Román.

Dos productores comenzarán a trabajar las tierras de Zubillaga en 2026 y a finales de año arrancará el curso de formación. Más tarde, en 2027, pasarían también a las tierras de Usako.

Los terrenos del caserío Erguina Etxeberri fueron cultivados durante un tiempo por la asociación para la integración Elkarzabal, de ahí que sea más fácil recuperarlos, en el caso de la parcela de Usako la inversión para acondicionarla como zona productiva es más significativa y su puesta en marcha arrancará en una segunda fase.