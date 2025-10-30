Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La alcaldesa y presidenta de la Fundación de San Martín, Izaro Elorza, y la presidenta de la asociaciación de desarrolla rural de Debagoiena y de Tokixan, Dorleta Elkorobarrutia, en los terrenos de Zubillaga. UDALA

Oñati

Sembrando soberanía alimentaria

Los terrenos del caserío Erguina Etxeberri de Zubillaga y una parcela de Usako se destinarán a producción km 0 del proyecto comarcal Tokixan

Marian González Lizarralde

Oñati

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:32

Comenta

Una inversión de cerca de 400.000 euros en terrenos del caserío Erguina Etxeberri de Zubillaga y una parcela de Usako, que son propiedad ... de San Martin Fundazioa, permitirán a Tokixan, avanzar a hacia la soberanía alimentaria de la comarca.

