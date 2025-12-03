Reconocimiento a la labor inclusiva de Bizi Hadi

Bizi Hadi no es un club deportivo al uso, las competiciones dan visibilidad, pero en su ADN está la sensibilización, visibilizar la importancia del ... deporte adaptado como herramienta de salud, bienestar e integración social en las calles y en las aulas. Y esa labor fue reconocida el martes en el Aquarium donostiarra por la Federación guipuzcoana de triatlón, la Asociación de federaciones deportivas guipuzcoanas Afedegi y la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Un espaldarazo que Aitor Rementeria calificaba este miércoles como «todo un revulsivo para seguir trabajando», agradeciendo a todos los 'culpables' de esta distinción: deportistas, familias, colaboradores, patrocinadores, que hacen que Bizi Hadi sea un proyecto vivo y comprometido.

El pionero club oñatiarra defiende la importancia de que el deporte adaptado esté en las calles para que las personas que se quedan en casa por una discapacidad vean todo lo que puede aportarles y, si quieren, puedan iniciarse en actividades que favorezcan la mejora de su condición física.

Y también trabaja la educación y la sensibilización social. Sus miembros visitan centros escolares, comparten su experiencia con los y las más jóvenes y ofrecen material adaptado a quienes lo necesitan, tejiendo una red de apoyo, inspiración y transformación social, que el martes fue reconocida.

Su nombre, Bizi hadi (¡Vive!) es ya toda una declaración de intenciones. El plantel humano que durante cinco años trabajó la inclusión en el deporte bajo el paraguas de Antxintxika, dio el año pasado un paso adelante y se constituyó como club para seguir rompiendo barreras con la integración, la salud y la ilusión por banderas.

Seguir rompiendo barreras

El objetivo era consolidar el trabajo realizado, reforzar su identidad como equipo con una estructura propia y abrir nuevas vías para fomentar la práctica deportiva adaptada como terapia de salud e instrumento de socialización. Porque el deporte no es solo marcas, victorias o derrotas, es perseverancia, es bienestar, es superación, inserción... y ayuda a visibilizar la realidad de personas con diferentes grados de discapacidad, además de su espíritu de superación y esfuerzo.

Joseba Azkarate, uno de los pilares del club, junto al presidente Aitor Rementeria, es el mejor ejemplo de lo terapéutico que puede resultar el deporte. Pese a su grave tetraplejia (sólo puede utilizar el 13% de los músculos de su cuerpo) ha logrado ser el único que ha terminado una triatlón con la discapacidad que tiene, y además conduce, ha jugado al baloncesto, toca la batería en un grupo....

Ambos iniciaron juntos en 2019 un camino en favor de la inclusión, que es ya un referente. La puesta en marcha de una rifa solidaria para poder comprar una handbike con la que Joseba avanzara en su recuperación, fue un éxito, y el apoyo recibido les animó a trabajar en favor del deporte adaptado.

Desde entonces apoyan a entidades deportivas en la organización de pruebas adaptadas, orientan a la federación vasca de triatlón, dan charlas en hospitales y centros escolares.... y sobre todo ayudan a personas con discapacidad a probar la terapia del deporte. Y precisamente la satisfacción de acompañar en sus procesos de rehabilitación a personas con parálisis cerebral y daños en la columna vertebral, y ver el impacto positivo que tiene en su calidad de vida y autoestima el ejercicio físico, fue uno de los motores del nacimiento de Bizi Hadi que en la actualidad tiene cuatro secciones: atletismo, ciclismo, triatlón y natación, y un equipo de una veintena de personas con discapacidad y sin ella muy concienzado, que el martes fue reconocido por su trabajo.