Onati

Proposamenak lehenesteko saioa, partaidetzazko aurrekontuen baitan

M. G.

Oñati.

Asteartea, 21 urria 2025, 20:37

Comenta

Gaur, 18:00etatik 20:00etara partaidetzazko aurrekontuen proposamenak lehenenesteko bigarren tailerra izango da Kultur Exean, eta herritar guztiak gonbidatzen dituzte parte hartzera, bertan erabakiko baita bideragarritasun faserako zein proposamenek egiten duten aurrera eta zeintzuk erortzen diren prozesutik.

Leheneste ariketa horretan ondorengo irizpideak aplikatuko dituzte: Onuradun kopurua (altua 3 puntu, ertaina 2 puntu, baxua 1 puntu); Onuradunen zaurgarritasuna – generoa, adina, eta jatorria kontuan hartuta (altua 3 puntu, ertaina 2 puntu, baxua 1 puntu); Eskaera historikoa (ez 1 puntu, bai 2 puntu); eta Exekuziorako erraztasuna (ez 1 puntu, bai 2 puntu).Aldibereko itzulpen zerbitzua eskainiko da, euskaratik gaztelerara.

