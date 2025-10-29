Propondrán en el pleno medidas fiscales para promover el alquiler de viviendas vacías

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:41 Comenta Compartir

El pleno de la corporación someterá hoy a aprobación las las ordenanzas fiscales de 2026 y el PNV ha explicado que volverá a defender «medidas fiscales para promover el alquiler de viviendas vacías, incentivos para acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica y adaptar las tasas municipales a la realidad social de la juventud.

Los jeltzales proponen eliminar el recargo del 100% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para viviendas que están desocupadas, al considerarlo una solución «poco efectiva» para incrementar la oferta de pisos en alquiler. En su lugar plantean establecer una bonificación del 50% en el IBI para inmuebles arrendados en el mercado libre». Además, piden flexibilizar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) «para facilitar la ejecución de reformas en viviendas destinadas a arrendamiento».

En materia de sostenibilidad, abogan por incentivar la movilidad eléctrica mediante una bonificación del 50% en el IBI de los garajes que cuenten con puntos de recarga homologados para vehículos eléctricos. Y en clave social volverán a solicitar ampliar de 22 a 25 años el límite de edad para acceder a las tarifas reducidas del polideportivo Zubikoa y a cursos y matrículas municipales «para ajustarse a la realidad social y económica de los jóvenes, que en muchos casos retrasan su emancipación».