Preocupación por los robos sufridos el fin de semana en distintas áreas rurales

Los robos sufridos el fin de semana en al menos tres casas de los barrios rurales de Murgia, Berezao y Uribarri, así como en dos de Ugarkalde, son estos días la comidilla del pueblo. Por la inseguridad que genera en la ciudadanía y porque varios vecinos han denunciado haber visto un dron en inmediaciones de chalets y baserris en fechas previas y este mismo fin de semana.

Hace tiempo que los distintos cuerpos policiales tienen constancia de que delincuentes aprovechan la tecnología para vigilar viviendas o controlar si hay seguridad en las zonas que pretenden desvalijar, pero en Oñati no se había dado ningún caso hasta ahora. Así que si se ven estos dispositivos sobrevolando propiedades particulares se recomienda notificarlo porque el vuelo de drones en zonas urbanas y sobre propiedades privadas está regulado y sujeto a restricciones.

Los drones no pueden sobrevolar zonas residenciales sin autorización expresa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, salvo que cumplan con requisitos específicos de seguridad y respeto a la privacidad. El operador debe contar además con una licencia y cumplir con normas de seguridad y protección de datos.