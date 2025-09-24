Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
El bizkaitarra Iker Mugarza, ganador del certamen, y el resto de premiados.

Onati

De pintar en un estudio gigante al aire libre, a las paredes de kultur etxea

Las obras del certamen festivo y del alumnado de los cursillos de pintura comparten protagonismo

M. G.

oñati.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:53

Los caballetes, pinceles y paletas que el domingo convirtieron las calles en un estudio al aire libre se han convertido en acuarelas y óleos que hasta el 10 de octubre (18.00 a 20.00 de lunes a viernes) pueden visitarse en la sala de exposiciones de Kultur Etxea, junto a los trabajos pictóricos del alumnado de los cursillos municipales. A punto de arrancar el nuevo curso artístico, los cursillistas del taller de pintura cuelgan sus avances con el pincel en una muestra de variada temática.

Los aficionados a la pintura, ya sea con pincel en ristre o como meros observadores, disfrutaron el domingo del vigésimo primer certamen de pintura al aire libre organizado por OMT (Oñatiko Margo Taldea).

El ganador fue el bizkaitarra Iker Mugarza, que se llevó los 800 euros del primer premio. El segundo puesto fue para el cántabro Alipio Ruano (500 euros) y el tercero para el eibarrés Esteban Oroz (400). El mejor artista oñatiarra fue para Xanti Ugarte, galardonado con 300 euros.

En categoría infantil, menores de 16 años, el primer premio fue para Bernat González (100 euros), seguido de Ekihotz Erdoiza (60 euros) y Lur Alberdi (30 euros).

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  3. 3 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  4. 4

    Detenido el responsable de un club de alterne de Aduna por un delito de explotación sexual
  5. 5 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  6. 6

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  7. 7 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  8. 8 Un streamer español empuja a un anciano de un tren en Japón durante una retransmisión en directo
  9. 9 Tarjetas defectuosas de la Mugi: «Vaya susto me llevé cuando vi que según el saldo debía 23.000 euros»
  10. 10

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco De pintar en un estudio gigante al aire libre, a las paredes de kultur etxea

De pintar en un estudio gigante al aire libre, a las paredes de kultur etxea