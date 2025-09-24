De pintar en un estudio gigante al aire libre, a las paredes de kultur etxea

Los caballetes, pinceles y paletas que el domingo convirtieron las calles en un estudio al aire libre se han convertido en acuarelas y óleos que hasta el 10 de octubre (18.00 a 20.00 de lunes a viernes) pueden visitarse en la sala de exposiciones de Kultur Etxea, junto a los trabajos pictóricos del alumnado de los cursillos municipales. A punto de arrancar el nuevo curso artístico, los cursillistas del taller de pintura cuelgan sus avances con el pincel en una muestra de variada temática.

Los aficionados a la pintura, ya sea con pincel en ristre o como meros observadores, disfrutaron el domingo del vigésimo primer certamen de pintura al aire libre organizado por OMT (Oñatiko Margo Taldea).

El ganador fue el bizkaitarra Iker Mugarza, que se llevó los 800 euros del primer premio. El segundo puesto fue para el cántabro Alipio Ruano (500 euros) y el tercero para el eibarrés Esteban Oroz (400). El mejor artista oñatiarra fue para Xanti Ugarte, galardonado con 300 euros.

En categoría infantil, menores de 16 años, el primer premio fue para Bernat González (100 euros), seguido de Ekihotz Erdoiza (60 euros) y Lur Alberdi (30 euros).