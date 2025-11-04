Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Onati

La pasión por el parapente y el alpinismo de Mattin Iñiguez en 'Red bull X Alps'

oñati.

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:31

El ciclo de proyecciones de la 'Mendi Hamabostaldia' arranca hoy (19.00 horas en Kultur Etxea) con el zegamarra Mattin Iñiguez que narrará su participación en la 'Red bull X Alps', una de las pruebas deportivas más duras del mundo.

La carrera une el parapente y el alpinismo en un recorrido de 16 puntos repartidos por Austria, Francia, Alemania, Italia y Suiza que para un aventurero como Mattin fue un sueño hecho realidad.

Desde muy pequeño, Mattin ha vivido en la intimidad de la montaña, forjando una pasión por el alpinismo, la escalada y, sobre todo, el parapente.

Hace una década se especializó en vuelos de montaña de larga distancia y entre sus otras hazañas destacan la travesía en solitario del Pirineo, la aventura en vuelo vivac a lo largo de los Alpes y el sobrevuelo del Glaciar del Baltoro en Pakistán, donde se enfrentó a cumbres icónicas como las Torres Trango y el Broad Peak.

