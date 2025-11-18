Pasacalle, actuaciones y chocolatada de Musika Eskola por Santa Cecilia

M. G. OÑATI. Martes, 18 de noviembre 2025, 20:10 Comenta Compartir

José de Azpiazu Musika Eskola volverá a sacar hoy la música de su alumnado de las aulas a la calle adelantándose a la festividad Santa Cecilia, que se celebra el sábado. El programa festivo arrancará a las 17.00 con pasacalle desde Etxaluze hasta la plaza del mercado, que a partir de las 17.30 acogerá variedad de actuaciones y, como colofón, la tradicional y animada chocolatada. En caso de lluvia no habrá pasacalle reuniéndose directamente en la azoka.