Oñati Abesbatza celebrará 60 años de canto

El nuevo año llega marcado en rojo en el calendario de Oñati Abesbatza. La agrupación fundada en 1966, al amparo de la polifacética asociación ... cultural Oñatz, cumplirá 60 años disfrutando y haciendo disfrutar del canto coral.

Seis décadas de ilusión, esfuerzo, camaradería y, por supuesto, música, que son una oportunidad para mirar hacia atrás con gratitud y hacia adelante con ilusión, explicó este martes el presidente de la coral Xabier Zelaia, en la presentación del programa conmemorativo. «Es un recorrido largo y prolífico que queremos celebrar con el pueblo con conciertos y conferencias» relató.

Concierto de Navidad El 20 de diciembre, 19.45, en los Agustinos, se cumplen 10 años del primer concierto de Miregu Plazaola como directora y Oñati abesbatza aprovechará la efemérides para abrir los actos del 60 aniversario.

Jornada de puertas abiertas El 12 de marzo habrá una jornada de acercamiento al coro para sumar nuevas voces. 19.30 horas agustinos.

Bakoren izpiritutik El 14 de marzo el coro Suhar, dirigido por Esteba Urzelai, ofrecerá un concierto en Bidaurreta.

Intercambio coral El 26 de marzo ofrecerán un recital junto a la coral Ibaiertz, de Martutene, en el marco del programa de intercambios musicales.

Charla sobre la historia de la coral El 21 de abril, José Antonio Azpiazu ofrecerá un conferencia sobre los 60 años de historia de Oñati Abesbatza.

Charla sobre cerebro y música El 28 de abril, el neurólogo Gurutz Linazasoro hablará de la beneficiosa relación entre la música y el cerebro humano.

Concierto de 60 aniversario El 17 de octubre Oñati Abesbatza, el organista Gerardo Rifón y una orquesta de cámara ofrecerán el 'Requiem' de Rutter y una selección de piezas vascas con guiños a Aita Madina.

Musikegunak En noviembre el pianista Jon Mestre Arzuaga y Oñati Abesbatza recordarán a José Mari Arzuaga.

La puesta de largo sirvió para recordar los orígenes y la trayectoria de la agrupación y agradecer el compromiso de todas las voces que han pasado por el coro, y el respaldo de la comunidad de los agustinos. Y también para invitar a más gente a disfrutar del canto «no hace falta saber solfeo, solo tener ganas de cantar y pasarlo bien. En marzo habrá una jornada especial de puertas abiertas, pero cualquier lunes o jueves, a las 20.00 horas, tenemos las puertas abiertas a quien quiera conocernos» señaló la directora Mirengu Plazaola.

Proyección y programa

Un vídeo, editado por Joxe Fernández para la ocasión, recordó desde los primeros pasos del coro al frente de Patxi Anduaga (que a los pocos meses fue destinado a Nueva York), al relevo del también agustino Imanol Murua, Loli Ordoki o la actual batuta, Plazaola, que en el concierto de navidad cumplirá 10 años al frente de la coral, integrada en la actualidad por 46 voces. «Otra fecha redonda que vamos a aprovechar para dar el pistoletazo de salida al 60 aniversario » explicó Zelaia.

La proyección viajó, en blanco y negro, por aquellos primeros certámenes de Tolosa (1969, 1971, 1972 y 1974) o al estreno en 1981, con Javier Bello Portu al frente, de la versión de concierto de la primera ópera vasca 'El borracho burlado'.

Hubo asimismo oportunidad de repasar otros hitos como la grabación en Barcelona del Poema Sinfónico Arantzazu de Aita Madina o la gran labor documental de Xabier Ugarte «que fue el alma del coro» y socio de honor junto a las cuatro batutas, Esteban Irusta y Pablo Anduaga.

También se puso en valor la participación de Oñati Abesbatza en la vida sociocultural del municipio, en homenajes, celebraciones y pequeños y grandes conciertos, y su conexión con Aita Madina, todo un referente para la coral, que ha interpretado y editado discos con sus obras.

La veterana agrupación ha hecho además una gran labor de preservación del patrimonio musical, con la recuperación de partituras y la publicación de libros. Y ha cuidado su labor humanística (colaborando con San Martin Egoitza, Aita Menni o Arantzazu Elkarrekin bila), así como la socio-cultural, con el convencimiento de que la música es una herramienta de crecimiento personal, además de cohesión social.

El concejal de cultura, Iñaki Olalde, destacó «la ilusión con la que afrontáis el 60 aniversario», felicitándoles por su trayectoria, y deseando a la coral que cumpla muchos más.

En cuanto al programa conmemorativo fue desgranado por Mirengu Plazaola con una sorpresa final y es que el joven y talentoso pianista Jon Mestre Arzuaga tocará junto a la coral en las Jornadas Musicales del año que viene recordando el espíritu de su abuelo, José Mari Arzuaga.

Esa será la guinda de un cartel que se abrirá el 20 de diciembre en los agustinos con el concierto de navidad y tendrá su plato fuerte en octubre en Bidaurreta con el organista Gerardo Rifón y una orquesta de cámara acompañando a Oñati Abesbatza. Antes, en marzo, habrá oportunidad de disfrutar de un intercambio con el coro Ibaiertz y de disfrutar también de las voces de Suhar. La historia de la coral podrá recorrerse en una charla de José Antonio Azpiazu, y del poder curativo de la música hablará el neurólogo Gurutz Linazasoro.