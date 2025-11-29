Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

A olvidar el traspié de Azkoitia imponiéndose al Segura Aizkorri en Azkoagain

El preferente de fútbol del Aloña busca una victoria con la que seguir defendiendo el liderato

M.G.

OÑATI.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:27

La imbatibilidad del preferente del fútbol del Aloña se quebró el pasado fin de semana en Azkoitia. Un traspié que no supuso la pérdida del liderato, pero si ha apretado la clasificación, y obliga a los de Unai Garai a imponerse al Segura Aizkorri esta tarde (16.30 horas) en Azkoagain para no ceder terreno en el furgón de cabeza de la tabla.

Los rojillos quieren recuperar la senda de la victoria. Una espectacular racha que les llevó a sumar 25 de los 27 puntos en juego en las nueve primeras jornadas. En la décima, la racha se truncó a costa del Anaitasuna (2-1) en Azkoitia, un revés que muestra la igualdad de un campeonato en el que no hay adversario fácil y cualquiera puede dar la campanada.

Esta tarde el rival a batir es un Segura Aizkorri que no se anda con medias tintas. Suma 6 victorias y 4 derrotas, sin ningún empate y 18 puntos en su casillero, siete menos que el Aloña. Las espadas están en alto y el apoyo de la afición volverá a ser importante.

