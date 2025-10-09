Naturaleza y cultura tras los pasos del último oso y del ferrocarril vasco navarro Durante dos fines de semana se podrá disfrutar de recorridos guiados, unos a pie y otros en bici, en senderos cargados de historia

La ruta de largo recorrido GR 289 fue señalizada por la Mancomunidad de Debagoiena uniendo pasado y presente.

OÑATI. Jueves, 9 de octubre 2025, 20:27

Senderos cargados de historia, cultura y formas de vida diversas; calles salpicadas de joyas arquitectónicas; bosques donde se elaboraba el carbón vegetal para las ferrerías; fuentes, pozos y lavaderos repletos de ritos y tradiciones; montañas infinitas; embalses; museos; paraísos subterráneos; entornos rurales de postal... Todo esto y mucho más está aglutinado en 'Los pasos del oso' un recorrido por Debagoiena que une pasado y presente a pie, como lo hicieron nuestros antepasados, siguiendo las huellas de los ya extinguidos plantígrados.

Un guiño a la convivencia entre úrsidos y humanos durante cientos de miles de años que este fin de semana y el siguiente podrá completarse en cuatro salidas guiadas organizadas por la Mancomunidad de Debagoiena bajo el lema «Bizi urria Euskadiko arima berdean»

Tras los pasos del oso

Sábado 11 Araotz-Oñati (20,2km).

Domingo12 Oñati-Bergara (23km).

Sábado 18 Bergara-Arrasate (19,2km).

Domingo 19 Arrasate-Leintz gatzaga (20,2km).

Conociendo el vasco-navarro

Sábado 11 Estación de tren de Eskoriatza-Estación de tren de Arrasate.

Domingo12 Estación de tren de Arrasate-Estación de autobuses de Bergara.

Sábado 18 Estación de tren de Oñati-San prudencio.

Domingo 19 Caseta de Antzuola-Osintxu.

La primera etapa se cubrirá mañana con un recorrido de 20,2 km entre Araotz y Oñati, y el domingo se desarrollará la segunda entre Oñati y Bergara (23km). El próximo fin de semana se cubrirá el trazado entre Bergara y Arrasate (19,2km) el sábado y el que discurre entre Arrasate y Leintz Gatzaga el domingo (20,2km). Las cuatro excursiones arrancarán a las 9 de la mañana y exigen inscripción previa en debagoienaturismo@gmail.com.

El último oso de Gipuzkoa fue abatido en Antzuola en 1867 y, cuatro años más tarde, caía en Mañaria el considerado último oso de Euskal Herria. Esa circunstancia y la gran cantidad de osamentas de osos cavernarios encontradas en las cuevas de Arrikrutz y Lezetxiki llevaron a la Mancomunidad de Debagoiena a bautizar la ruta de largo recorrido GR 289 como «Los pasos del oso».

Si la popular «Senda de Camille» ofrece siete días de marcha entre hayedos, cimas y lagos glaciares por los Valles Occidentales de Huesca y los Pirineos franceses, «Hartzaren Urratsa» marida la espectacular riqueza natural de Debagoiena, con los puntos turísticos más emblemáticos de la comarca.

El trazado del tren en bici

Y si tras los pasos del oso invita a disfrutar de la comarca a pie, 'Conociendo el Vasco Navarro' lo hará en bicicleta, desvelando además sus enigmas en una gynkana turística.

Oñati fue la última localidad en incorporarse a esta vía ferroviaria que vertebró la comarca, y quien seguramente más la ha echado en falta todos estos años, ya que situó a la villa en el mapa del transporte. Ni en Brinkola, ni en San Prudencio, en los años dorados del tren la estación central de Oñati estaba en el corazón del pueblo.

En sus momentos de mayor esplendor el 'Vasco-Navarro' llegó a sumar 140 kilómetros de vía ferroviaria, desde Bergara hasta Estella, pasando por Vitoria. Su andadura comenzó en 1887, se amplió en la década de los veinte, y funcionó hasta 1967.

La primera localidad de la comarca en disfrutar del ferrocarril fue Gatzaga. El tramo desde Vitoria se inauguró el 13 de febrero de 1889, pero la paralización de las obras y la incautación por parte de estado hizo que el tren no llegase a Eskoriatza hasta 1916, en 1918 arribaba en Arrasate y en 1919 a Bergara. Oñati tuvo que esperar hasta 1923 y el tramo Vitoria-Estella completaba la línea en 1929.

Durante muchos años el Vasco-Navarro fue la estrella de los explotados por el Estado. Su suerte se truncó con la supresión, en 1965, de las subvenciones estatales, y el «boom» de la industria automovilística que desembocaron en la clausura definitiva del ferrocarril en 1967.

A lo largo de dos fines de semana habrá la posibilidad recorrer su historia en cuatro recorridos guiados en bici. Mañana sábado se cubrirán 8km entre la estación de Eskoriatza y la de Arrasate, y el domingo 9,4km entre Mondragon y Bergara. El próximo fin de semana habrá dos salidas más: el sábado 18 desde la estación de Oñati a San prudencio, y el domingo de la caseta de Antzuola hasta Osintxu.