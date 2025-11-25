La natación se confabula para afrontar una histórica e ilusionante campaña

OnatiLa natación se confabula para afrontar una histórica e ilusionante campaña
La cantera igerilari, desde benjamines hasta séniors, se reunió en una comida en Larrain Gain
M. G.
oñati.
Martes, 25 de noviembre 2025, 20:53
La sección de natación del Aloña, que esta temporada tiene a 93 deportistas en sus filas, celebró el sábado su tradicional comida en la sociedad Larrain Gain. Un encuentro en el que hacer piña de cara al nuevo curso competitivo y dar cuenta del anterior, en el que hubo tres representantes del club en los campeonatos de España: Aimar Urzelai, Alixe Ojea y Julen Pedregal.
Técnicos, deportistas y familiares se confabularon para disfrutar de una campaña histórica por el 40 cumpleaños del club, en la que la nutrida cantera 'igerilari' trabajará para aprender, disfrutar y mejorar marcas.
No faltaron las distinciones, premios y regalos, ni las placas de honor a quienes han estado en el club desde benjamines hasta segundo de bachillerato. Este año los 'supervivientes' de la quinta de 2007: Mattin Garai Lete, Uxue Igartua Markuleta y Oier Osa Ansa.