La comida celebrada en la sociedad Larrain Gain reunió a la cantera igerilari, de benjamines hasta séniors. ALOÑA

Onati

La natación se confabula para afrontar una histórica e ilusionante campaña

La cantera igerilari, desde benjamines hasta séniors, se reunió en una comida en Larrain Gain

M. G.

oñati.

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:53

Comenta

La sección de natación del Aloña, que esta temporada tiene a 93 deportistas en sus filas, celebró el sábado su tradicional comida en la sociedad Larrain Gain. Un encuentro en el que hacer piña de cara al nuevo curso competitivo y dar cuenta del anterior, en el que hubo tres representantes del club en los campeonatos de España: Aimar Urzelai, Alixe Ojea y Julen Pedregal.

Técnicos, deportistas y familiares se confabularon para disfrutar de una campaña histórica por el 40 cumpleaños del club, en la que la nutrida cantera 'igerilari' trabajará para aprender, disfrutar y mejorar marcas.

No faltaron las distinciones, premios y regalos, ni las placas de honor a quienes han estado en el club desde benjamines hasta segundo de bachillerato. Este año los 'supervivientes' de la quinta de 2007: Mattin Garai Lete, Uxue Igartua Markuleta y Oier Osa Ansa.

