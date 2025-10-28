'Musikegunak' fusionará tradición y modernidad en noviembre en Santa Ana

Los melómanos conocen de sobra 'Musikegunak', pero llegar al público general es más difícil, por eso el Ayuntamiento ha dado los últimos años un ... aire nuevo a las Jornadas musicales. Se trata de aproximarse a la música clásica de manera más transversal, sin perder las raíces de uno de los ciclos más antiguos de Gipuzkoa, pero apostando también por estilos más contemporáneos que aúnan el folklore euskaldun, con el mestizaje de músicas y artes.

Y esa filosofía presidirá también la 47 edición del festival que en noviembre volverá a llenar de melodías Santa Ana con cuatro citas dominicales. El txistulari Garikoitz Mendizabal y el acordeonista Gorka Hermosa, el violonchelista Eñaut Zubizarreta, el homenaje a Astor Piazzola de Tanguedia Ensemble y los guiños a Aita Madina del cuarto de guitarra Entrequatre , componen un cartel que el edil de cultura, Iñaki Olalde, calificó este martes en la presentación como «diverso», tanto en estilos como instrumentalmente.

9 de noviembre Garikoitz Mendizabal y Gorka Hermosa presentarán el disco 'Sustraien matxinada' en concierto. 19.00 horas, Santa Ana.

16 de noviembre Eñaut Zubizarreta Mendieta, 'Doodem'. 19.00 horas, Santa Ana.

23 de noviembre Tanquedia Ensemble. Homenaje a Astor Piazzola (1921-1992). 19.00 horas, Santa Ana.

30 de noviembre Entrequate cuarto de guitarra presentará el trabajo 'Ibilbide'. 19.00 horas, Santa Ana.

Entradas Cada recital tendrá un precio de 7 euros, y habrá un abono especial de 22 euros para las cuatro citas. La entrasdas ya está a la venta en la web municipal y el Txokolateixia.

El ciclo empezará con el instrumento más enraizado en la tradición euskaldun, el txistu, y finalizará con uno de los más universales, la guitarra, ofreciendo además citas con el piano, la acordeón, el chelo, percusión, saxofón y el violín, e incluso la danza.

'Sustraiaren matxinada' abrirá la programación el día 9 «con una revolucionaria mirada a la música vasca del siglo XXI, donde el txistulari Garikoitz Mendizabal y el acordeonista Gorka Hermosa aúnan tradición y modernidad» explicaron. Manteniendo una equidistancia entre folklore, jazz y música clásica, fusionan los ritmos y melodías del folklore vasco y peninsular, la libertad del jazz y los procesos compositivos de la música clásica.

Espectáculo multidisciplinar

El relevo pasará el día 16 a 'Doodem, una propuesta del chelista Eñaut Zubizarreta, conocido artísticamente como Trigger. que aúna sobre el escenario violonchelo, saxofón y danza. «No es solo un concierto, es la historia de un viaje que combina música, y artes escénicas. A través de la música folk y la experimentación sonora, la obra relata el trayecto de Moru, un migrante que deja su hogar en Senegal en busca de una nueva vida en Europa. A lo largo de su travesía, enfrenta los desafíos del desierto de Malí, el peligroso cruce del Mediterráneo y las miradas de compasión y desprecio que ponen a prueba su humanidad» señaló Olalde.

El chelo de Zubizarreta marca la base de un espectáculo, que fusiona sonidos tradicionales vascos con influencias africanas a través el txistu, el tamboril, la mbira y la kora. Además, la puesta en escena cobra vida con la colaboración del saxofonista Iñigo Xalbador, y la bailarina Amaiur Luluaga. La poesía también juega un papel fundamental en una narración reescrita por Oihana Iguaran, que aporta profundidad a la historia y la dota de un carácter casi cinematográfico. Una combinación de elementos que convierte a 'Doodem' en una obra multidisciplinar que trasciende los límites de un concierto tradicional.

El día 23 Tanquedia Ensemble homenajeará al bandoneonista, compositor y director de orquesta argentino Astor Piazzolla (1921-1992), mundialmente conocido por su renovación y estilización del tango. El concierto ofrecerá algunas de sus obras más destacadas, transcritas para esta formación de cuarteto integrada por Iván Casado (violonchelo), Joana Otxoa de Alaiza (piano), Naiara De La Puente (acordeón) y Victor Parra (violín)

La despedida tendrá como protagonista a la guitarra. «Desde Rusia hasta Hawai, desde África hasta la Patagonia, del jazz al reggae, son itinerarios que el ins tumento más popular sigue recorriendo, acogiendo las más distintas corrientes musicales y de los ámbitos más variados, desde el punto de vista estético, geográfico o étnico» relataron. 'Ibilbide' recorrerá algunos de esos caminos y hará un guiño al compositor oñatiarra más universal, Aita Madina, y a su producción guitarrística para cuartetos.

Según explicó la técnico de cultura, Edurne Soraluze, el ciclo musical tiene un presupuesto de 11.500 euros y cada recital tendrá un precio de 7 euros. Como en anteriores ediciones, habrá un abono especial de 22 euros para las cuatro citas. Las entradas ya se han puesto a la venta en Txokolateixia y en la web municipal.