Multitudinario y 'tropical' Herri Eguna, del solazo a la lluvia
Sin tregua ·Tras todo un atracón festivo, este domingo llega una jornada 'tranquila' con conciertos, finales de pelota, bertsolaris de balcón a balcón y el espectáculo itinerante nocturno 'Su talka' de Deabru Beltza
Sábado, 4 de octubre 2025, 18:33
«Qué gentío y qué ambientazo. Hay que aprovechar la mañana que luego va a llover» relataba una cuadrilla en el multitudinario txotx que este ... sábado albergó la plaza. Y no falló en sus predicciones. «Oñati tropical» vacilaba otra, y es que el calorazo daba paso a la hora de comer a cielos grises y xirimiri. «Es el día más bonito de la fiestas. Al caer en sábado, pueden venir quienes viven fuera y solemos aprovechar para juntarnos» comentaban tras exprimir a tope una multitudinaria matinal.
La mayoría siguió a pies juntillas el guion festivo: visitar la feria, talo y degustación de sidra. Lo cierto es que la popular jornada que anualmente homenajea la cultura y costumbres de los baserritarras, sumergió las calles en una marea festiva. Niños, jóvenes y adultos se echaron a la calle con vestimenta baserritarra para disfrutar de las exposiciones instaladas en los alrededores de la Universidad y en el propio claustro. Había donde elegir: artesanos de muy distintas ramas, ganado lanar, caballar y vacuno, tomates, calabazas, quesos, tartas, hongos, rosquillas, panes... Una marea de gente recorrió los puestos y muchos no se resistieron a probarlos y llevárselos a casa.
Y mientras unos deleitaban la vista y el paladar con productos del caserío de indudable calidad, la plaza se convertía en una gran sagardotegi al aire libre en la que corrieron litros y litros de sidra. No hay duda de que el caldo guipuzcoano, se ha convertido en uno de los productos estrellas de la jornada junto al talo. Y para atender la demanda, la taberna popular trabajó a destajo (1.000 chorizos, 90 kilos de bacon y 200 kilos de harina). En el concurso de quesos Gomistegi se proclamaba txapeldun, seguido de Landeta y Gesaltza.
Programa del domingo
-
9.00 Diana de txistularis
-
12.00 Misa mayor cantada por el coro parroquial
-
19.00 Concierto de The Taverners en Atzeko Kale
-
20.00 y 22.00 Orquesta Meteoro en la plaza
-
20.45 Espectáculo itinerante 'Su talka' de Deabru Beltzak
Tras la comida popular, las pruebas de deporte rural y las romerías pusieron la guinda a una jornada redonda que tiene banda sonora propia: el sonido del txistu, las gaitas y la trikitixa. Este domingo, la fiesta continúa a la clásica: conciertos (Rock banda, The Taverners, Nhil y la Orquesta Meteoro), parque infantil, bertsolaris de balcón a balcón, concurso de tortillas de patatas y el espectáculo de pasacalles nocturno 'Su talka' de Deabru Beltzak. El lunes los 'Errosaixuak' se despedirán a lo grande con la locura de los disfraces.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión