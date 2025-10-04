Multitudinario y 'tropical' Herri Eguna, del solazo a la lluvia

«Qué gentío y qué ambientazo. Hay que aprovechar la mañana que luego va a llover» relataba una cuadrilla en el multitudinario txotx que este ... sábado albergó la plaza. Y no falló en sus predicciones. «Oñati tropical» vacilaba otra, y es que el calorazo daba paso a la hora de comer a cielos grises y xirimiri. «Es el día más bonito de la fiestas. Al caer en sábado, pueden venir quienes viven fuera y solemos aprovechar para juntarnos» comentaban tras exprimir a tope una multitudinaria matinal.

La mayoría siguió a pies juntillas el guion festivo: visitar la feria, talo y degustación de sidra. Lo cierto es que la popular jornada que anualmente homenajea la cultura y costumbres de los baserritarras, sumergió las calles en una marea festiva. Niños, jóvenes y adultos se echaron a la calle con vestimenta baserritarra para disfrutar de las exposiciones instaladas en los alrededores de la Universidad y en el propio claustro. Había donde elegir: artesanos de muy distintas ramas, ganado lanar, caballar y vacuno, tomates, calabazas, quesos, tartas, hongos, rosquillas, panes... Una marea de gente recorrió los puestos y muchos no se resistieron a probarlos y llevárselos a casa.

Y mientras unos deleitaban la vista y el paladar con productos del caserío de indudable calidad, la plaza se convertía en una gran sagardotegi al aire libre en la que corrieron litros y litros de sidra. No hay duda de que el caldo guipuzcoano, se ha convertido en uno de los productos estrellas de la jornada junto al talo. Y para atender la demanda, la taberna popular trabajó a destajo (1.000 chorizos, 90 kilos de bacon y 200 kilos de harina). En el concurso de quesos Gomistegi se proclamaba txapeldun, seguido de Landeta y Gesaltza.

Programa del domingo 9.00 Diana de txistularis

12.00 Misa mayor cantada por el coro parroquial

19.00 Concierto de The Taverners en Atzeko Kale

20.00 y 22.00 Orquesta Meteoro en la plaza

20.45 Espectáculo itinerante 'Su talka' de Deabru Beltzak

Tras la comida popular, las pruebas de deporte rural y las romerías pusieron la guinda a una jornada redonda que tiene banda sonora propia: el sonido del txistu, las gaitas y la trikitixa. Este domingo, la fiesta continúa a la clásica: conciertos (Rock banda, The Taverners, Nhil y la Orquesta Meteoro), parque infantil, bertsolaris de balcón a balcón, concurso de tortillas de patatas y el espectáculo de pasacalles nocturno 'Su talka' de Deabru Beltzak. El lunes los 'Errosaixuak' se despedirán a lo grande con la locura de los disfraces.