Las cuadrillas se echaron a la calle vestidas de baserritarras para disfrutar de una de las jornadas con más gancho de las fiestas.

Las cuadrillas se echaron a la calle vestidas de baserritarras para disfrutar de una de las jornadas con más gancho de las fiestas. Marian

Multitudinario y 'tropical' Herri Eguna, del solazo a la lluvia

Tras todo un atracón festivo, este domingo llega una jornada 'tranquila' con conciertos, finales de pelota, bertsolaris de balcón a balcón y el espectáculo itinerante nocturno 'Su talka' de Deabru Beltza

Marian González Lizarralde

Oñati

Sábado, 4 de octubre 2025, 18:33

«Qué gentío y qué ambientazo. Hay que aprovechar la mañana que luego va a llover» relataba una cuadrilla en el multitudinario txotx que este ... sábado albergó la plaza. Y no falló en sus predicciones. «Oñati tropical» vacilaba otra, y es que el calorazo daba paso a la hora de comer a cielos grises y xirimiri. «Es el día más bonito de la fiestas. Al caer en sábado, pueden venir quienes viven fuera y solemos aprovechar para juntarnos» comentaban tras exprimir a tope una multitudinaria matinal.

